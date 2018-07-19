2018香港書展人物：24小時追「叮叮」的電車迷黃曼玲

香港島大街小巷裏緩緩穿梭的電車，車輪與路軌磨擦的聲響，標誌性的「叮叮」停車聲，在黃曼玲看來猶如與城市同步呼吸著，是一部部充滿生氣的老古董，盛載著香港幾代人的故事與記憶。

策展人黃曼玲（Irene Flanhardt）因為一次策劃電車展覽的機緣而愛上拍攝電車，更組織了十多名攝影師成立「追蹤電車隊」，獲准進入電車車廠拍攝，近距離記錄電車從製造到行駛的過程。