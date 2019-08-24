星火燎原　俄羅斯度過政治炎夏

【BBC時事一周（粵語）——記者來鴻】俄羅斯這個夏天可謂特別炎熱。首都莫斯科連續幾個周末有和平示威，抗議反對黨派人士被阻止參加市級選舉，部分演變成暴力警民衝突，有示威者被捕。同一時間，遠東了無人煙的西伯利亞竟然升起前所未見的縷縷濃煙，上億公頃森林被大火吞噬，總統普京指示軍方加入撲救。

BBC駐莫斯科記者史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg），到千里之外採訪這場森林大火。