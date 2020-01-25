【BBC時事一周（粵語）——記者來鴻】南歐氣候溫和，適合極度昂貴的佩里戈爾黑松露生長，搜獵專家靠著他們久經訓練的肥豬，搜尋這種珍貴美味。
本《記者來鴻》來自粵語《時事一周》。
《記者來鴻》（From Our Own Correspondent）為您帶來世界各地BBC記者與特約撰稿人對當地時事與國際事務的觀察、分析與親身見聞。點擊這裏閲讀更多中文版《記者來鴻》，或點擊這裏收聽BBC國際台版本英語廣播節目。
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