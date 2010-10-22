台湾苏花公路多数受困者被救出

Image caption 台灣受颱風「鮎魚」帶來的暴雨影響

台灣的救難人員周五晚間陸續救出因為蘇花公路坍塌的多數受困者，但仍有五十多人受困者將待明日撤出，失蹤的中國大陸遊客也尚未傳出消息。

據投入救災的台灣國防部說，其派遣了二十五名特戰隊官兵，帶著糧食與飲水與受困民眾安渡夜晚，並將在明日盡速完成救援任務。

救難單位一天以來出動數架直升機投入搶救行動，但因事故地點蘇花公路當地天候仍然不佳，直升機在天候容許飛行的短暫時間內僅救出了部份受困者。

包括軍方，特搜隊以及紅十字會組成的救難人員指出，在蘇花公路坍方的112k至116k處，發現受困民眾共402人。

這些受困者有約250人是來自中國大陸的遊客，至周五晚間仍有十九名中國大陸遊客及一名領隊，以及兩名台灣遊覽車司機仍失蹤，

據政府的中央災害應變中心午間指出，在受困者中弘泰旅行社的巴士遭土石掩埋部份，其大陸領隊與台灣司機據了解未安全逃出。

中央災害應變中心並指出，創意旅行社的大陸旅遊團，有一部遊覽車載有十九名遊客與台灣導遊，全車無法取得聯繫。

現場總計發現有十二部遊覽車，救難人員在受困路段發現兩部遊覽車遭到泥石流掩埋。

其中一部是宏泰旅行社的遊覽車，據生還的遊客描述該遊覽車先被巨石砸中，不久後即墬入山谷。

搜救人員以救生索垂降至山谷下，發現車體支離破碎，但未發現台灣司機與中國大陸領隊的屍體。

宏泰旅行社的大陸團遊客，在車子被巨石砸中後緊急打破車窗逃出，其中有人受傷但都生還。

蘇花公路是連接台灣東部的宜蘭與花蓮間的一條山路，該路段以險峻知名，其臨著中央山脈的山壁開路，路的一邊即是臨太平洋的斷崖。

遊客受困的路段位於蘇花公路在宜蘭蘇澳地區的一段，蘇澳因為鯰魚颱風降下的暴雨，當地洪澇災情慘重並有民眾死傷與失蹤。