BBC國際台6月29日在倫敦證券交易所主辦「亞洲力量 – 民主還是繁榮？」辯論會，出席者逾百。
出席嘉賓就亞洲經濟成功的主要推動力、政治體制與經濟繁榮的關係，以及民主對於繁榮昌盛是否必不可少等問題各抒己見，展開辯論，並與現場觀眾進行討論。
參加討論嘉賓包括：
- 阿塔爾·侯賽因教授 （Professor Athar Hussain），英國倫敦政治經濟學院亞洲研究中心主任 （Director of the Asia Research Centre, London School of Economics）。
- 劉芍佳教授 （Professor Guy Liu），英國布魯奈爾大學經濟與金融系教授 （Dept. of Economics and Finance, Brunel University）。
- 馬丁娜·阮女士（Ms Martina Nguyen），美國加利福尼亞大學伯克利分校東南亞史專家 （Historian of Southeast Asia, University of California, Berkeley）
- 因坦·伊赫桑博士 （Dr. Intan Ichsan），英國埃克斯特大學學者（University of Exeter），伊斯蘭金融專家。
- 萬比亞格當先生（Mr. Van Biak Thang），服務於緬甸受眾的英語新聞網站chinlandguardian.com 副主編，
這是辯論會視頻實錄的第一部分。
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