BC中文網在辛亥革命一百年之際探討當年的共和革命對中國帶來的影響和在今天紀念辛亥革命的意義。

4名不同年齡、不同背景的華人參加討論， 內容包括辛亥革命的目標和意義、對三民主義理解、孫中山當年倡導的思想以及海峽兩岸的不同解釋。

參與討論的來賓（左起）：台灣民進黨英國分部成員何芳宜、主持人BBC中文網記者威克、倫敦大學學院本科畢業生劉艷秋、倫敦亞非學院經濟學教授孫來祥、倫敦政經學院碩士班學生徐承鬱。

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