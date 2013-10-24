圖輯：英國皇家空軍年度照片選
英國皇家空軍2013年攝影大賽照片精選
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許多英國皇家空軍（RAF）的攝影師們，包括軍方及一般民眾，一起角逐RAF的年度照片之頭銜。評委從超過1000件參賽照片中，選出12個不同類別中的佼佼者。
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這張颱風戰鬥機的照片，是由來自RAF科寧斯基地的資深飛行員格雷厄姆•泰勒所拍攝。這張作品包括在他的參賽相片集裏，為泰勒贏得了年度攝影師大獎。他說：「這真的是很大的驚喜，我很榮幸能贏得大獎。」
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而最佳照片獎則是由來自RAF馬勒姆基地的資深飛行員安迪•馬森獲得。相片捕捉了旋風式戰鬥機飛過倫敦碎片大廈上空時的英姿。
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保羅•奧德菲爾德下士拍攝了這張戲劇化的照片。這是墜機消防及救援隊在進行消防演習時的情景。此演習模擬了當飛機墜毀時造成的高溫情形。
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這張照片由下士畢比拍攝，背景為一台停在塞內加爾首都達喀爾機場的雷神哨兵預警機。
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此空中照片的攝影師是下士麥克•瓊斯。此架旋風式戰鬥機在部署到阿富汗前於西北英格蘭進行訓練。
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據透露，這張RAF打火機上的指紋的照片是在RAF警方實驗室所拍攝的，是沾染上黃色染料後，再照射一種特別的紫外光，然後以特別的濾鏡拍攝，使指紋呈現亮藍色。此照片的攝影師為資深飛行員李•馬修斯。照片為他贏得了科技工程類別的大獎。
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這可是罕見的畫面！照片中的物體其實是放在E-3空中預警機上的旋轉雷達之切面。攝影師為資深飛行員布雷克•卡拉瑟斯。
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這張照片由亞當•弗萊徹拍攝，是前任及現任一級方程式賽車手戴維•庫特哈德與路易斯•漢米爾頓，與英國皇家空軍特技飛行小組的合影，為拍攝BBC關於銀石賽道大獎賽的影片而齊聚一堂時所攝。
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RAF的奇諾克直升機協助北愛爾蘭各地的航空交通，並在天氣惡劣時運送緊急物資到災區。此照片為資深飛行員尼古拉斯•伊根所拍攝。