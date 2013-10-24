圖輯：英國皇家空軍年度照片選

據透露，這張RAF打火機上的指紋的照片是在RAF警方實驗室所拍攝的，是沾染上黃色染料後，再照射一種特別的紫外光，然後以特別的濾鏡拍攝，使指紋呈現亮藍色。此照片的攝影師為資深飛行員李•馬修斯。照片為他贏得了科技工程類別的大獎。