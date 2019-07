圖輯：冰河時期的猛馬像

這次展覽也探索了猛馬像滅絕的原因,其中包括幾個可能:人類捕獵、氣候變化、疾病傳播和隕石撞擊地球等。在展覽中,參觀者可以看到這些製作精美的遠古人類的燧石箭頭、矛頭。照片來源:夏洛特•佩夫尼(Charlotte Pevny),由美國Texas A&M University的Center for the Study of the First Americans提供