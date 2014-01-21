圖輯：冰河時期的猛馬像

這是「柳芭」的遺骸。「冰河時期的猛馬像」將展出一具幾可亂真的複製品。科學家相信，「柳芭」是因為被困在淤泥中無法自拔而最終窒息致死的。「柳芭」保存良好的遺骸讓科學家有機會了解猛馬像的生活習慣，以及它們的喜好。照片來源：International Mammoth Committee/弗朗西斯•拉特雷耶 Francis Latreille