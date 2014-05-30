圖輯：1989年春夏之交天安門
從抗議到鎮壓，25年前的照片記錄了1989年春夏之交那段震撼中國和世界的歷史。
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1989年春，中國學生、工人和市民百萬餘人匯集北京天安門廣場，展開中共建政以來最大規模的政治抗議示威。六周後，抗議在6月3-4日的鎮壓中結束。
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1989年4月15日，中國體制內改革派要人之一、前中共中央總書記胡耀邦心臟病發作辭世，享年73歲。民眾聞訊前往天安門廣場表示哀悼，同時表達對中國改革進程的不滿。
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數天之內，北京的抗議人群迅速擴大，成千上萬的大學生加入了這場運動。全國各地其他城市和高校也出現了學生抗議活動。
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集會示威的學生、工人和機關幹部們呼喊要求更多民主自由的口號，結束他們所稱的獨裁統治。也有部分抗議者表達在通脹、工資和住房等實際問題上的積怨。
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胡耀邦追悼會在北京人民大會堂舉行時，北京市政府事先發出警告說，如有人借機抗議示威，當局必將嚴懲。但數萬名學生對此置之不理，依然聚集在天安門廣場，並遞交希望與總理李鵬對話的請願書。這個請求遭到拒絕。
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中共黨報《人民日報》發表社論譴責廣場抗議的學生反黨。社論的觀點與當時已經退居二線但仍掌握實權的鄧小平的意見十分近似。這篇社論對抗議者的情緒起到火上加油的作用。群情激奮的抗議者湧向天安門廣場遊行示威，期間與維持警戒線的警察發生推搡。
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中國至少有五個城市的數萬名學生發起了中國建政以來最大規模的政治抗議示威。1989年的學生運動恰逢1919年「五四」青年反帝反封建反獨裁運動70週年。不過，當時的中共領導人趙紫陽在接見亞洲開發銀行代表時表示，抗議行動將會慢慢退潮。
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前蘇聯領導人戈爾巴喬夫抵達北京訪問前，數千名學生在天安門廣場開始無限期絕食，要求當局進行政治改革。學生們說，當局拒絕對話，迫使學生採取這種極端的行動。廣場絕食抗議為學生運動贏得公眾廣泛的支持。
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戈爾巴喬夫抵達北京，展開30年來首次中蘇首腦峰會。他的到訪本來的目的是結束兩國間持續多年的敵意和對立。由於天安門廣場被學生佔領，原定在廣場為戈爾巴喬夫舉行的歡迎儀式被迫取消。這使政府感到十分難堪。
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時任中共總書記的趙紫陽到天安門廣場探望絕食抗議的學生，勸學生讓步，但未成功。隨行的還有中共黨內強硬派代表、總理李鵬，以及2002年成為中國總理的溫家寶。趙紫陽希望在中國推動廣泛的政治改革。據報道，他在天安門廣場向學生講話時說：「我們來晚了。」這是他一生中最後的政治行動之一。
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5月20日，北京宣佈部分城區戒嚴，軍隊從外地奉命進京，向市中心調集。
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大量市民在長安街上設路障攔堵軍車。士兵們得到命令，不得向民眾開槍。
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隨後幾周，學生和市民繼續抗議示威，街上也鮮見保安戒備。
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那些天，天安門廣場的氣氛較輕鬆活躍，而領導們在他們辦公室裏籌劃新的攻勢，結束北京的示威和混亂。中共元老們首肯了用武力平息「反革命暴亂」的計劃。
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6月3日傍晚，坦克轟隆隆向天安門廣場方向開去。軍隊從幾個方向向天安門廣場逼近。
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解放軍士兵開始向北京市中心進發。北京市民獲悉後上街阻攔，在通向廣場的街上設路障。
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軍隊裝甲車突破路障和包圍向天安門廣場進發，部分士兵向民眾開槍，平民傷亡眾多。
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人們用自行車、三輪車把中彈的學生和市民送往醫院。軍隊向老百姓開槍之舉震驚了所有的人。
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經過一夜的清場，天安門廣場經受了中共建政以來最慘痛的洗禮，迎來新的一天。北京民眾驚魂未定。不少人出於憤怒或好奇來到已經被清場戒嚴的天安門廣場，與把守廣場西北角通道的士兵對峙。軍隊再次開槍驅散人群。零星的槍聲在北京城裏持續了一天。
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6月5日，軍隊已經完全控制了北京。但誰都未料想到這令人目瞪口呆的一幕。相片中那個隻身攔坦克者究竟是誰，他的命運如何，至今仍是個謎。
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事後，當局聲稱天安門廣場未死一人。「六四」的死亡人數至今仍有很大爭議，存在幾個版本，有的說幾百人，也有的說幾千人。
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傳聞說鄧小平親自下令調動軍隊進京。6月9日，電視上出現鄧小平和其他強硬派領導人表彰軍隊的新聞。他在對軍官們講話時表揚了軍隊的行動，並表示，動亂的元兇是企圖推翻共產黨統治的反革命分子。