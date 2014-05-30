圖輯：1989年春夏之交天安門

時任中共總書記的趙紫陽到天安門廣場探望絕食抗議的學生，勸學生讓步，但未成功。隨行的還有中共黨內強硬派代表、總理李鵬，以及2002年成為中國總理的溫家寶。趙紫陽希望在中國推動廣泛的政治改革。據報道，他在天安門廣場向學生講話時說：「我們來晚了。」這是他一生中最後的政治行動之一。