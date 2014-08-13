圖輯：看圖認識蘇格蘭的知名人物
十幾個出身蘇格蘭的名人，有古有今，看看你認識幾個？知道那幾個？
-
改良蒸汽機、在工業革命中扮演了重要角色的詹姆斯·瓦特James watt 是蘇格蘭人，現代功率的計算單位也是以他的名字命名。
-
亞當·斯密Adam smith 的《國富論》被許多學者視為現代經濟學的濫觴、提供了現代自由貿易、資本主義等等理論的基礎，他是許多蘇格蘭人心目中的大思想家。
-
亞歷山大·格拉漢姆·貝爾 Alexader Graham Bell 公認是電話的發明人，蘇格蘭出生、愛丁堡就學，發跡於美國
-
威廉·渣甸（左）和詹姆士·馬地臣（右）William Jardine and James Matheson 兩人以在中國賣鴉片起家，創辦了怡和洋行，後來在中國經營鐵路、船運、銀行等等業務，如今是年營業額百餘億美元的大集團。
-
漢名為馬雅各的詹姆斯·萊德勞·麥斯威爾醫生 James Laidlaw Maxwell ，1865年到台灣傳教行醫，是第一位到台灣傳教的蘇格蘭長老教會傳教士，並建立了台灣第一家西式醫院。
-
現在到處可見的充氣輪胎是蘇格蘭之子鄧祿普John Dunlop 發明的，在他發明充氣輪胎之前，那個時代的輪胎是實心的，幾乎沒有避震功能，不過據說鄧祿普並未因發明充氣輪胎而致富。
-
在偶然的機會下，亞歷山大·弗萊明Alexander Fleming 發現了也叫做青霉素的盤尼西林，為現代抗生素治療藥物打開先河，不但令他名揚於世，也讓他和一起研究的兩名科學家獲得了諾貝爾醫學獎。
-
以寫《福爾摩斯探案》系列偵探小說知名的亞瑟·科南·道爾 Arthur Conan Doyle 自己本身是愛丁堡大學畢業的醫生，他的小說是最早以科學推理和科學檢驗作為破案手段的偵探小說，普遍認為這是與他的學習背景有關係。
-
貝爾迪·查爾斯·福布斯 Bertie Charles Forbes 在1917年創立了《福布斯雜誌》，他1880年出生於蘇格蘭的亞伯丁郡，畢業後成為記者，先在南非、後來移民美國，如今福布斯家族已經將超過半數的股權賣出。
-
史恩·康納利Sean Connery 是《007》系列電影的第一代男主角，至今依舊活躍影壇，常有新作問世，他時常穿著蘇格蘭傳統服飾出現在正式場合，但是他在電影中經常扮演的卻是英格蘭的國王。
-
世界男網排名第九，全英排名第一的安迪·穆雷Andy Murray ，2005年成為職業球員之後，共拿下28個職業網球協會屬下的正式頭銜，他1987年出生在蘇格蘭的當布雷因，2012年倫敦奧運拿下男單金牌，2013年拿下溫布爾頓男單冠軍杯，創下英國男子網球選手近八十年來最好的紀錄。