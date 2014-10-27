視頻訪談：習近平在反腐運動中面臨阻礙

BBC中文網記者在中共四中全會後在美國專訪了美國華盛頓的國際戰略研究中心（CSIS）高級顧問兼費和中國研究項目主任Christopher Johnson（張克斯）。

本節視頻張克斯主要談中國的法治與反腐。

問：四中全會剛剛落幕。這次會議中最引人注意的是什麼內容？

答：我的觀察是，在中共系統中，對於「法治」仍然有著很多的辯論，甚至是爭斗：究竟是如何來強調「法治」問題。當然，四中全會的《公報》中，很清楚地寫道，共產黨仍然運行著法律，並凌駕於法律之上。

但《公報》中還有對國家憲法作用有獨特的強調，憲法在中國提供了一個基於規則的系統。這與新領導人習近平對（國家）治理改革的方式是相一致的，其並不質疑黨的獨特角色，而試圖將程序，尤其是法律程序合理化，讓公眾意識到，中國有一個基於規則的體系，而不是共產黨武斷的決定。

問：你如何理解中國的「法治」？

答：要認識中國說的「法治」，是一個複雜的過程。一些人說，對中國「法治」的更好翻譯是rule by law，共產黨既是法律，並按照其指示來治理國家。但我覺得這種說法並不太公平。

今天這份《公報》，試圖糾正司法系統中的一些問題，比如目前法官直接向地方官員匯報，這使得他們無法變得客觀。他們還要建立巡迴法院等。我們要看具體操作起來怎麼樣，以及如何進展。但我肯定認為共產黨在這個問題上進一步動作，其目的是調整系統，讓其變得更加高效，並基於規則，而不是質疑共產黨的統治和力量。

近平在反腐運動中，即要針對退休官員也要針對現任官員。

問：「法治」中的一環，是反腐運動。目前，中國的反腐運動進展如何？

答：（這次的四中）全會是一個思考反腐運動如何向前的很好的例子。我們知道，這次的《公報》沒有提及周永康。在七月份，共產黨的領導人說要開始對他進行一個正式的調查程序，外界也對此次會議宣佈解決這一案子有很多揣測，但這次會議中卻沒有（提及）。

但取而代之的，是重申其早就在採取的行動，即將周永康的舊部逐出共產黨，而這些案子還沒有正式進行。因此，很明顯，習近平在反腐運動中面臨阻礙。他需要在開始處理其它案子前解決周永康案。這在我看來，即是從針對退休官員，到針對現任官員。

問：也就是說，反腐運動還沒有結束？

答：沒有，完全沒有。我的看法是，習近平將此看成是一個長期的過程，且有必要以此來推動我們剛才說過的治理與司法改革。

問：但問題是，反腐運動能夠走多遠，有多深？

答：許多人說，周永康已經是最高級的官員了，所以也就到此為止。但我的看法是，目前習近平的策略是水平地打擊，而不是垂直地追究。（所以）我們在未來會看到活躍的和現任的官員被追究。他需要為資深的領導群體創造一些空間，尤其在中央政治局中，在2017年的黨代會上將自己信得過的人放到這些位子上。

（採訪：歐陽誠 責編：李莉）