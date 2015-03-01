圖輯：香港元朗反對大陸水貨客示威
香港元朗區成為又一個舉行反對「水貨客」示威的地區。示威者與反示威者對峙、衝突，警方介入。
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香港元朗區成為新一個舉行反對「水貨客」示威的地區，示威者與反示威者發生對峙並以言語互相斥責。
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3月1日下午在香港元朗區朗屏鐵路站，此前已聲稱將在這一天舉行抗議的示威者如期聚集，進行被他們稱為「光復元朗」的示威活動，但隨即遭遇元朗地區原居民圍堵；雙方合共約有300名群眾聚集，警方也在現場維持秩序。
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這是繼上水、屯門和沙田後，又一個香港地區發生「反水貨客」示威——農曆新年前夕至今，香港已有多個周末在非市中心地區爆發類似的示威活動。
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此前一天，香港警方發出「不反對通知書」，即不反對示威者的抗議活動，重申尊重言論及集會自由，但強調絕不容許任何暴力行為或破壞，若有人違法會果斷執法。
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為控制事態，香港警方施放胡椒噴霧，現場交通一度受阻。
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香港保安局長黎棟國表示，市民可以依法表達意見，但對於任何違法行為暴力衝突，警方不會容忍，必定果斷執法。
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香港過去數年，面對大陸客帶來的各種社會壓力出現很多反對的聲音。特首梁振英已經表示，將在兩會期間與內地部門商討能否收緊「自由行」政策，以控制遊客的自然增長。