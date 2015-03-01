圖輯：香港元朗反對大陸水貨客示威

3月1日下午在香港元朗區朗屏鐵路站，此前已聲稱將在這一天舉行抗議的示威者如期聚集，進行被他們稱為「光復元朗」的示威活動，但隨即遭遇元朗地區原居民圍堵；雙方合共約有300名群眾聚集，警方也在現場維持秩序。