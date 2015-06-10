1974年中國同南越在西沙海戰後控制了西沙群島。中國方面認為1974年之前越南和中國並沒有島嶼爭端。自越南民主共和國（北越）1950年中國建交後的20多年期間，越南一直支持中國對南海島嶼的主張。

中國報道稱，期間越南外交官談話，越南《人民報》文章以及越南人民軍的一些地圖都表明越南贊同中國對西沙群島和南沙群島的主權立場。

對此，越南的南海問題專家，越南外交學院東海（南海）研究所的所長陳長貴在河內接受BBC中文網採訪時解釋說，統一前的越南民主共和國不能算南海爭議的一方，沒有權力放棄越南的主權申索。

他說在1975年前，越南分治為南北兩個國家，北越（越南民主共和國）只控制部分北緯17度以北的地區，南越控制北緯17度線以南，而且還控制了西沙群島和南沙群島。那時候越南民主共和國不是爭端的一方。

陳長貴認為在1975年越南統一成為統一國家後，越南繼承了越南歷史上的主權申索，不僅繼承了南越的主權要求，也繼承了以前的王朝的主權要求，包括阮朝，還有法國殖民政權及其屬國的主權立場。

他說在統一前，北越只是第三方，不是可以做主的一方，因此沒有權力放棄領土要求。實際上，北越也從來沒有正式說過放棄南海島嶼主權。

不過陳長貴承認，可能當初只是一些聲明後來被越南或中國給予不同解釋，但越南正式從未放棄過南海島嶼主權，也沒有這樣的文件記錄。

（製作：橫路）