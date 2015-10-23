視頻討論回放：中英關係進入「黃金時代」了嗎？

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中國國家主席習近平於10月19日至23日在英國進行國事訪問，這也是過去10年來首位中國國家元首到訪大不列顛王國。

中英兩國政府都形容此次訪問將開啟中英關係的「黃金時代」，中國媒體更提出「黃金十年」的說法。

BBC中文網舉行Google Hangout視頻討論會。邀請來自中國、英國及香港等地學者、專家、商界人士及作家就中英關係的現狀和未來進行深入的討論。

討論會由BBC中文主編李文主持。歡迎您收看。

YouTube 鏈接： https://www.youtube.com/user/BBCZhongwen

參加討論嘉賓：

北京清華大學國家戰略研究院資深研究員 丁一凡博士

倫敦發展促進署亞太區總監 曹傑

英國牛津大學技術和發展中心主任 付曉嵐教授

香港中文大學社會科學院副教授及全球研究課程主任 沈旭暉博士

英國百福教育集團總裁 馬良博士

英國華裔作家 馬建

歡迎您利用下方表格留下您的意見、評論或向嘉賓提問，主持人會在直播討論中向嘉賓提出。

網友反饋

在英國的核電站，如同習大大搬了一個大炸彈，到你們英國來。以後你英國不和我玩，我就炸你。如果說金三胖說我出技術和資金，在你們英國免費給你們做核電，英國人敢嗎。國家核心被中國夾持，非常愚蠢。

Peter xie, Vancouver, BC. Canada

所謂嘉賓都是英國的華裔呀,範圍也太有限啦.

gix, 堪培拉,澳大利亞

最近BBC中文網舉行的視頻討論質量很高，觸及要點值得稱道。希望精益求精更上一層，為13億，14億華人發聲。同時周邊的設施要配合好，如音響，攝像等等。前次出現聲音斷續，圖像陰暗缺陷。希望不是內部問題吧。

佚名

中國國家主席習近平說他讀了這麼多世界名著是真的嗎？

因為他也算是在中華民族文明史上最黑暗的「文化大革命」中成長起來的……。這些書在「文革」中是根本看不到的，是會被當成「封資修」的毒草而燒掉的……。只有八個「樣板戲」，加上毛語錄、詩詞和毛選集可讀，所以現在他脫口而出的都是「毛詩詞和樣板戲的台詞等………」！

Peilin Wang. (王培林）, Cherrybrook. NSW2126. Australia