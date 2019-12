幾十萬美籍華人在一封請願信上簽名,要求白宮禁播一首說唱歌曲。中國媒體形容這首歌「煽動搶劫華人」。

美國嘻哈歌手YG於2014年創作的《遇見劫匪》(Meet the Flockers)引起各地華人的憤怒情緒。

歌詞的大意是教別人如何一步一步去搶劫華人家庭。

華人社區請願要求白宮禁播這首歌曲並督促當局對歌曲作者展開調查。

與此同時,華人歌手們也立刻寫歌回擊YG。美國南加大藥學博士生饒舌歌手小龍自創了《Meet the Sucker》,另外中國鯨魚島樂隊也創作了歌曲《Stop doing the shit》。

美國的華人社團將於10月15日YG在費城舉辦演唱會時組織抗議遊行。

視頻製作人:Ruhua Xianyu和Alex Dackevych