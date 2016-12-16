英媒今日頭條：俄羅斯黑客「干預美國大選」

Image caption 英媒主要關注普京被指介入俄羅斯對美黑客干擾行動和英國脫歐話題

周五（12月16日），英媒主要關注普京被指介入俄羅斯對美黑客干擾行動和英國脫歐話題。

《泰晤士報》報道，美國中情局指，在美國大選期間，俄羅斯在"普京指揮下"對美國發動黑客攻擊，主要目標是民主黨候選人希拉里。

《衛報》和《獨立報》報道，奧巴馬承諾將對俄羅斯黑客干預美國大選採取行動。

《衛報》報道，奧巴馬表示將按照美方選擇的時機和地點採取行動，但是候任總統特郎普則駁斥有關俄羅斯黑客干預美國大選的說法。

《獨立報》引述奧巴馬說，"我們需要採取行動，我們也會採取行動。"

《每日電訊報》頭條稱，英國"脫歐" 將會涉及500億英鎊的"分手費"。

《金融時報》報道，歐盟計劃以地域限制為由，不准倫敦金融城在英國脫歐之後繼續成為歐元結算中心。

《都市報》關注的是敘利亞阿勒頗的局勢，該報以一張救援車隊行駛在一片街道廢墟中的 大幅圖片並配有頭版標題是"逃出阿勒頗"。

電子報《i》聚焦英國小學生考試SATS的"失敗"。報道說，多達660所小學的學生未能通過新的SATS考試。