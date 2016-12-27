英媒今日頭條：歌星喬治·邁克爾之死
- 2016年 12月 27日
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周二（12月27日），英國各大媒體在頭條報道英國著名歌星喬治·邁克爾（George Michael）日前去世的消息。
《每日鏡報》和《太陽報》都引述終年53歲的喬治·邁克爾的伴侶法迪·法沃斯（Fadi Fawas）的話說，對喬治·邁克爾的死"震驚"，但稱他死得很"平靜"。《太陽報》頭版標題是：喬治，你是那個特別的人。
《泰晤士報》頭版刊登歌迷們在喬治·邁克爾家外放置的鮮花、蠟燭和卡片。報道稱，喬治·邁克爾在聖誕日去世之前，仍在凖備重新回到流行歌壇。
《每日電訊報》和《衛報》都在頭版刊登喬治·邁克爾大幅照片。《衛報》稱他是：世界級音樂巨星、同性戀權益人士和秘密慈善家。
《每日快報》頭版稱喬治·邁克爾是"慷慨的天才"，舉世哀悼他。
《iPaper》頭版披露，喬治·邁克爾死後，他生前的慈善活動才曝光。該報稱，他曾經給慈善機構秘密捐款數百萬英鎊，他給欠債的陌生人數千英鎊，同時在一個為無家可歸者服務的慈善機構當義工。
《每日星報》頭版也報道喬治·邁克爾的慈善活動，並刊登"喬治最後一張照片"。