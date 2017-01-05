英媒今日頭條："脫歐"爭拗與路邊生活失憶症風險
- 2017年 1月 5日
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英國媒體周四（1月5日）關注政府內部因"脫歐"問題的分歧以及最新醫學報告稱，居住在繁忙公路附近，噪音和污染可能導致失憶症。
周三，各大報紙都重點分析報道英國新任命的歐盟大使，以及在脫歐問題上政府內部的矛盾。
《泰晤士報》頭版頭條稱：官大人反抗首相梅的脫歐領導方式。該報稱，首相特里莎·梅面臨退休高級公務員在脫歐問題上的反彈。他們認為，她在這一問題上表現"不足"。
《每日電訊報》頭版頭條則稱，首相梅列出了脫歐遠景方案，她將在本月發表重要講話，就移民等關鍵問題劃出戰線。
《衛報》認為，首相任命了新的歐盟大使，希望平息脫歐問題爭拗。
《金融時報》頭版頭條認為，首相在公務員壓力下讓步，任命了歐盟大使。
失憶症
《iPaper》頭版報道了發表在醫學雜誌《柳葉刀》上的論文稱，生活在繁忙的公路旁邊使患失憶症的風險增加10%。
《每日郵報》和《每日快報》頭版也重點報道了這一研究結果。
《衛報》引述這一報告的主要撰寫人——加拿大安大略公共衛生部門的陳宏（譯音Hong Chen）博士說，人口增加和城市化使很多人居住在靠近繁忙交通的路邊，失憶症比例上升。即使處在普通的交通污染環境下，也會造成很大的公共健康負擔。