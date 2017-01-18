英媒今日頭條：首相脫歐路線圖——硬脫
- 2017年 1月 18日
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周三（1月18日），英國報紙統一的頭條新聞：首相特里莎·梅開列脫歐路線圖。
各報標題紛紛來自特里莎·梅在宣佈脫歐計劃時的強硬措辭。
《泰晤士報》總結首相向歐洲的喊話：跟我們簽署公平協議，否則你們會分崩離析。
《每日星報》把此番講話總結為："梅說了：我要讓歐盟分崩離析"。
《每日郵報》把特里莎·梅與撒切爾夫人相比較。該報說，脫歐講話顯示了"新一代鐵娘子的鋼鐵意志"。
一貫對脫歐持反對立場的《衛報》認為，首相的脫歐宣言讓人"鬱悶翻倍"。不過，該報承認，首相的這一政治決定非常成功，鞏固了自己的權威。
《金融時報》讚揚首相對"未來的膽識"，但是警告前途將會危險重重。
《每日鏡報》說，脫歐將像坐過山車，只有那些魯莽之人才會認為能輕而易舉與其他國家達成協議。
《太陽報》頭版刊登的圖片是模仿聖經故事中的十誡石板，上面刻的唯一大字是"出歐洲記"。
《每日電訊報》也讚揚首相措辭背後態度強硬似鋼鐵，認為此番講話是"英國政治劃時代的時刻"。