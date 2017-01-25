英媒今日頭條：議員策劃"破壞脫歐新陰謀"

Image caption 英國最高法庭周二做出裁決，各家媒體重點報道。

周三（1月25日），英國各家媒體都重點關注最高法院的裁決：政府啟動脫歐程序必須獲得議會的批准。

《每日郵報》的頭版頭條最為搶眼：議員策劃破壞脫歐新陰謀。該報稱，議員們要求政府拿出脫歐白皮書。脫歐人士擔心，這一白皮書可能被用來當作留在歐盟單一市場的"跳板"。

《衛報》對最高法庭的裁決表示高興，標題稱"首相輸了法庭之爭，反叛保守黨議員要求對脫歐有發言權。"

《每日電訊報》頭版標題引述英國政府對脫歐的立場——"不能走回頭路"，並表示英國議會有義務採取負責任的行動，不要把這一過程變成又一次的公投造勢。

《泰晤士報》頭版標題是：脫歐進程中法官沉重打擊了官員創造了歷史。該報認為，這一裁決重新確定了議會對政府的權威。

《每日快報》頭版標題是：議員們不能阻止脫歐，並引述脫歐部長的呼籲：不要讓人民的意願落空。

《金融時報》頭版報道稱，首相特里莎·梅在最高法庭挫敗，抓緊時間保留脫歐計劃繼續。