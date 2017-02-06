英媒今日頭條: 外國人看病得先交錢

Image caption 周一（2月60日），英國各大報紙關注政府宣佈新規定要求醫療系統NHS向外國非急診病人收費。

周一（2月6日），英國媒體關注當局開始採取行動，打擊"醫療遊客"，為英格蘭醫療部門NHS減少開支。

《每日快報》頭版報道說，新條例將在今年4月開始實施，各家醫院接收非急診外國病人時有責任先收費。

《泰晤士報》頭版報道說，外國病人如果不能提供合格證明，NHS將拒絶為他們治療。英國衛生部將在周一宣佈新的規定，各大醫院將要求非急診外國病人自費。

勒龐攻擊全球化

《衛報》和《金融時報》都在頭版刊登法國右翼總統候選人勒龐的照片。

《金融時報》說，勒龐在法國里昂發佈競選綱領，稱她一旦當選總統將對全球化力量展開打擊。

《衛報》標題說：勒龐參加總統競選，攻擊全球化。

《每日電訊報》頭版披露英國醫療系統NHS將裁減急診室，儘管急診室就診人數創歷史新高，但六分之一的急診室將關門。