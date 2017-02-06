英媒今日頭條: 外國人看病得先交錢
- 2017年 2月 6日
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周一（2月6日），英國媒體關注當局開始採取行動，打擊"醫療遊客"，為英格蘭醫療部門NHS減少開支。
《每日快報》頭版報道說，新條例將在今年4月開始實施，各家醫院接收非急診外國病人時有責任先收費。
《泰晤士報》頭版報道說，外國病人如果不能提供合格證明，NHS將拒絶為他們治療。英國衛生部將在周一宣佈新的規定，各大醫院將要求非急診外國病人自費。
勒龐攻擊全球化
《衛報》和《金融時報》都在頭版刊登法國右翼總統候選人勒龐的照片。
《金融時報》說，勒龐在法國里昂發佈競選綱領，稱她一旦當選總統將對全球化力量展開打擊。
《衛報》標題說：勒龐參加總統競選，攻擊全球化。
《每日電訊報》頭版披露英國醫療系統NHS將裁減急診室，儘管急診室就診人數創歷史新高，但六分之一的急診室將關門。