英媒今日頭條：奧巴馬離任後的逍遙新生活

Image caption 英國媒體周三（2月8日）關注奧巴馬退休生活以及英國的諸多民生問題。

幾大英國媒體周三（2月8日）在頭版刊登美國總統奧巴馬在加勒比海度假時玩衝浪的照片。

《泰晤士報》報道說，奧巴馬恢復普通人身份開始新生活後的第一個挑戰是學習衝浪， 而美國總統在任期是嚴禁從事任何極限運動的。

《衛報》報道說，美國總統們"通常沒有什麼好玩的"，不過"如果奧巴馬離任後對白宮橢圓辦公室還有任何留戀，他肯定不會留戀對他的各種限制。"

《每日電訊報》標題說：當你不再掌管自由世界，生活妙不可言。該報說，現年55歲的奧巴馬，在離開美國總統的位置後，選擇了去學衝浪。"或許是經歷了中年危機。"

《太陽報》說，奧巴馬在加勒比海度假的照片，是"你以前從沒有見過的。"

《每日郵報》則評論說，"白宮的煩惱顯然離奧巴馬腦子裏想的東西很遠了。"

Image caption 《每日電訊報》標題說：當你不再掌管自由世界，生活妙不可言。該報說，現年55歲的奧巴馬，在離開美國總統的位置後，選擇了去學衝浪。

民生問題

《金融時報》頭版報道英國最近的「菜荒」。受歐洲南部地區氣候因素影響，英國各大超市最近一段時間蔬菜供應「青黃不接」。

《每日電訊報》頭版則報道了煮飯的正確方法。英國廣播公司BBC周三晚間將播出的一檔節目《我是醫生，相信我》中，來自貝爾法斯特女王大學的專家做了幾個實驗，發現將大米泡過夜，能將大米中的有毒物質大幅度減少八成。

《泰晤士報》頭版則報道英國面臨30年來最高的稅務負擔。