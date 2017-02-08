英媒今日頭條：奧巴馬離任後的逍遙新生活
- 2017年 2月 8日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
幾大英國媒體周三（2月8日）在頭版刊登美國總統奧巴馬在加勒比海度假時玩衝浪的照片。
《泰晤士報》報道說，奧巴馬恢復普通人身份開始新生活後的第一個挑戰是學習衝浪， 而美國總統在任期是嚴禁從事任何極限運動的。
《衛報》報道說，美國總統們"通常沒有什麼好玩的"，不過"如果奧巴馬離任後對白宮橢圓辦公室還有任何留戀，他肯定不會留戀對他的各種限制。"
《每日電訊報》標題說：當你不再掌管自由世界，生活妙不可言。該報說，現年55歲的奧巴馬，在離開美國總統的位置後，選擇了去學衝浪。"或許是經歷了中年危機。"
《太陽報》說，奧巴馬在加勒比海度假的照片，是"你以前從沒有見過的。"
《每日郵報》則評論說，"白宮的煩惱顯然離奧巴馬腦子裏想的東西很遠了。"
民生問題
《金融時報》頭版報道英國最近的「菜荒」。受歐洲南部地區氣候因素影響，英國各大超市最近一段時間蔬菜供應「青黃不接」。
《每日電訊報》頭版則報道了煮飯的正確方法。英國廣播公司BBC周三晚間將播出的一檔節目《我是醫生，相信我》中，來自貝爾法斯特女王大學的專家做了幾個實驗，發現將大米泡過夜，能將大米中的有毒物質大幅度減少八成。
《泰晤士報》頭版則報道英國面臨30年來最高的稅務負擔。