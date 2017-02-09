今日英媒頭條：與英國王室關係密切名媛早逝

圖片版權 Reuters Image caption 塔拉·帕爾默-湯姆金森（Tara Palmer-Tomkinson）與查爾斯王子。塔拉生來富有，父親是貴族農場主，母親是模特，家庭同英國王室關係密切。

英國媒體周四（2月9日）在頭版刊登名媛名媛塔拉·帕爾默-湯姆金森（Tara Palmer-Tomkinson）的照片。她周三被發現死在倫敦寓所，年僅45歲。

《太陽報》頭版頭條標題稱，塔拉周三在倫敦寓所被發現時，已經死去五天。人們最後一次見到她是在上周五。

《每日星報》稱，塔拉死於腦部腫瘤，曾經有毒癮的她，每天花400英鎊吸食可卡因。 而包括查爾斯王子在內的王室人員對她的死表示哀悼。

《每日快報》頭版刊登查爾斯王子和塔拉的照片，稱查爾斯王子對她的死"非常沉痛"。

《衛報》頭版上為塔拉照片配文稱：被縮短的一生。

圖片版權 Reuters Image caption 塔拉去世受到英國媒體關注。

《每日電訊報》也在頭版刊登塔拉的照片，不過頭條消息報道首相特里莎·梅的脫歐計劃周三晚間獲得議員的絶大部分支持。

《泰晤士報》頭版刊登獨家調查報道稱：一些世界著名的品牌在不知情的情況下，資助了伊斯蘭極端分子，白人至上主義者和黃色網站。

《金融時報》報道稱，投資者們一窩蜂去買"垃圾債券"，算是對特朗普加強經濟、降低稅收和放鬆監管等承諾下注。