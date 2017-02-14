英媒：「一個中國」如願以償之後會怎樣？

圖片版權 AFP Image caption 特朗普在當選後一改美國多年來的對台灣政策，曾與台灣總統蔡英文通電話，令北京極為不滿。

《經濟學家》雜誌分析特朗普滿足了北京方面「一個中國」的願望後，中美關係還有哪些棘手問題。

"中國把這一政策視為中美關係的基礎。習近平在美國總統對此作出承諾之前拒絶與特朗普談話。"

該雜誌分析認為，特朗普決定重新確定美國近40年來對一個中國的承諾，是為期一周老式外交的結果，遠離了他"推特政府"的做派。

"在中國政策問題上，特朗普似乎聽取了政府班子中務實派的意見，而不是國家貿易委員會主任彼得·納瓦洛這樣的攪局手的意見。"

該分析文章稱，中國方面可能把此視為一個勝利。"當然很有可能，習近平對特朗普也有一些尚未公開的讓步。但在缺乏這些信息的情況下，特朗普在一個中國問題上好像一無所得。"

"他先眨眼，輸了。"

"中國還可能把特朗普的轉變看成是美國軟弱的信號，而不是他要解決政府班子內的政策不確定問題。毛澤東曾說美國是紙老虎，現在這個詞又在中國被用來形容特朗普。"

《經濟學家》分析文章說，雖然特朗普在「一個中國」政策上改變立場，但並不意謂他會在其他方面向中國投降，也不意謂他和習近平就能富建設性地合作。特朗普在與習近平通電話後，馬上就用紅地毯迎接日本首相安倍晉三，顯示"特朗普將美日同盟視為抵消中國的力量。朝鮮也選擇在那個時候測試特朗普上台後的第一枚彈道導彈，此舉也提醒中國和美國，「一個中國」政策並不是兩國面臨的唯一問題。"

文章最後列舉了美中之間的種種問題：美國在韓國部署薩德導彈防禦系統、日本對尖閣諸島（中國稱釣魚島）的主權要求、南海的自由航行問題。

另外，特朗普似乎也沒有打算在貿易、關稅、市場凖入等等問題上退避不與中國一決高下。

因此，他給習近平打電話"似乎更多是為了緩和關係，而不是為了結束兩國之間的緊張。"