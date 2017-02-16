今日英媒頭條：維生素D能有效減少感冒傷風

Image caption 英國在冬季陽光稀缺，很多人因為身體缺乏維生素D而出現各種不適

周四（2月16日），多份報紙在頭版刊發跨國研究結果，稱維生素D能增強人體抵抗能力，建議每日攝取。

《衛報》頭版報道中還提及英國政府一個營養問題專家委員會已經警告說，英國人口普遍缺乏有"陽光維生素"之稱的D，建議政府採取行動，其中包括在食品中添加維生素D。

《每日電訊報》頭版也報道了這一研究報告，稱每日添加維生素D讓數百萬人"可能預防感冒傷風"。

以往的研究顯示，維生素D對骨骼有強化作用。但最新研究認為，維生素D還能幫助預防其他疾病。

研究負責人，倫敦大學瑪麗女王學院的阿德里安·馬提諾教授表示，這一大型的跨國研究首次得出很肯定的證據，維生素D的確幫助抵抗呼吸系統感染。

《每日電訊報》頭版還報道了英國聖公會投票表決，反對大主教們的禁令，使同性戀人士爭取在教堂內舉行婚禮的努力又有新進展。

《泰晤士報》頭版兩條與歐盟有關的消息：歐盟警告，英國因為空氣污染不斷超標，可能面臨官司和罰款；美國向北約發出最後通牒，如果不增加防衛經費，不要再指望美國在安全問題上兌現承諾。

《金融時報》頭版報道，興建核電站的公司被政府要求大幅度降低電價，讓新一代核電站的可行性成疑。

《每日快報》頭版則報道英國國家統計局最新數字稱，在英國工作的外國人又增加了43萬多。