英媒：中國長城給特朗普的教訓——不管用

圖片版權 Xinhua Image caption 長城是古代中國為抵禦塞北遊牧部落的侵襲修築的隔離牆

《衛報》周二（3月7日）刊登記者發自長城嘉峪關的報道：長城修了千年，耗費重金，卻加快明朝走向滅亡。

"如果特朗普到中國長城的最西端轉一圈，應該可以學到不少東西。"

報道引述嘉峪關長城博物館館長張曉東說，特朗普在開始興建他的"大牆"時，必須了解一些寶貴的教訓。

"中國明朝自己掏錢修建長城，而特朗普修牆卻要求墨西哥人承擔費用。墨西哥人不願掏錢。"

報道引述張曉東說："如果特朗普在墨西哥邊境建牆，最好是開挖一條護城河，灌上水。這是我給他的建議。"

"學者們說，特朗普把自己這一邊境項目稱為'長城'，讓人想到的不是奇蹟工程，而是災難性的、欠考慮的蠢事。"

《衛報》報道引述《中國長城：從歷史到神話》一書的作者亞瑟·沃爾頓（Arthur Waldron） 說，長城對明朝是個耗資巨大、災難性的失敗。明朝因為修長城國庫虧空，卻沒能阻止滿清長驅直入，並在1644年建立清朝。

"這個長城是帝王壓迫的產物，讓很多無辜的百姓喪命，最後卻完全沒有任何用處。"

沃爾頓還說，像長城這樣的戰略決定應該被看成是保持平衡的辦法，而不是用武力致對手於死地。"就像開車，用來運輸人員或貨物是好的，如果用來把人撞死就不好了。"

沃爾頓說："特朗普修長城會有兩個結果：一個是可能幫助他達到目的，維持美國和墨西哥之間的秩序，另一個可能是引發衝突，就像明朝一樣。"