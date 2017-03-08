英媒頭條：「你家電視機裏的間諜」

Image caption 周三（3月8日）英國報紙重點關注維基解密公開9000多份中情局檔案

英國多家媒體周三（3月8日）引述維基解密指稱，美國中央情報局和英國情報機關軍情五處（MI5）入侵人們家中的智能電視展開網絡監視。

《地鐵報》的頭版頭條稱，情報機構消息來源佐證了維基解密的指稱。中情局和MI5 據稱開發了一款名叫"哭泣的天使"的程序，入侵智能電視用聲音控制音量的軟件，使智能電視成為監視器。

《泰晤士報》頭版報道了維基解密在互連網上公開9000多份美國中情局秘密檔案，其中指稱英國情報機構幫助中情局入侵電視、電腦和電話。這是自2013年斯諾登大規模爆料以來最嚴重的一次西方情報機關檔案被盜。

《衛報》頭版標題稱"中情局黑客工具被大量洩密文件曝光"，其中包括"哭泣的天使"程序入侵韓國三星F8000電視機，即便電視機處於關機狀態仍然可以被用作監視器。

《太陽報》頭版頭條是：你家電視機裏的間諜。"據稱，人們在家中的對話被錄音後送給中情局。"

《每日鏡報》引述專家的話說："這讓人可以很容易掌握你的私人生活。"

《金融時報》頭版也報道了維基解密的這一指稱，說情報機關可以繞過短信等應用程序的保密系統。該報還引述安全專家警告說，像中情局這樣的情報機關用這樣的工具搞間諜活動或者執法，將把這樣超強功能的工具釋放給外界，有被犯罪分子和恐怖分子廣泛使用的威脅。