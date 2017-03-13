英媒頭條：執政保守黨脫歐問題「亂糟糟」

Image caption 英國下議院將就上議院提出的脫歐方案修正案再次辯論投票

英國各大報周一（3月13日）重點報道執政保守黨內部在辯論脫歐方案之前的緊張情緒。

《金融時報》頭條報道，首相特里莎·梅即將啟動脫歐程序，但是留歐派議員認為很可能無法獲得足夠支持阻止脫歐進程。英國下議院周一將投票表決是否接受上議院就脫歐方案提出的修正。

《iPaper》頭版標題是：保守黨在啟動脫歐第50條前亂糟糟。報道稱，保守黨高層之間關係緊張，財相和首相仍然因為上周公布的財政預算案分歧針鋒相對，兩邊的助手們互相指責。

《每日電訊報》頭版報道稱，蘇格蘭首席部長斯特金威脅要宣佈第二次獨立公投的日期，讓首相的脫歐計劃落空。

《衛報》頭版頭條警告說，如果英國在脫歐問題上與歐盟無法達成協議，英國將在貿易關係中"被壓在最底位"。

《泰晤士報》頭版頭條報道說，牛津大學的35位學院負責人呼籲英國議員讓歐盟成員國公民在脫歐後仍然享有居英權。這35位學院負責人聯名給該報寫信表示，歐盟公民在牛津大學的教學、科研及其輔助工作中發揮重要作用，如果他們在脫歐後喪失居英權，牛津大學以及研究工作將「嚴重受損。

《每日快報》頭版引述英國脫歐大臣大衛·戴維斯向議員發出呼籲：不要「束縛特里莎·梅的手腳」，破壞脫歐程序。 該報預計，脫歐進程可能在48小時內啟動。