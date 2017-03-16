英媒：「大連萬達是好萊塢的金剛」

圖片版權 Reuters Image caption 大連萬達旗下的美國傳奇影業最近推出的電影《金剛：骷髏島》上周在美國拿下票房冠軍

《金融時報》周四（3月16日）發表分析評論文章認為，中國公司投資好萊塢有雙重風險：不僅可能在美國娛樂業遭到羞辱，而且可能因為疏遠北京傷害自己在國內的生意。

「這一點中國商務部部長鐘山在周六說得很清楚。他說中國公司去年在外國達成的2200億美元協議，有些是'盲目和沒有理性的"。在政治關係至關重要的一個國家內，這樣的評價可讓人受不了。」

報道稱，萬達雖然還沒有「蒙羞」，但是作為傳奇影業和AMC連鎖影院的東家，它是好萊塢最著名的中國公司，也最引人注目。

文章作者認為，萬達老總王健林「到目前為止在娛樂業採取了他在中國房地產業一樣的金剛式率性方式」......「但是好萊塢不是靠強力和錢多就能運作的。」

「認識什麼人，是否得到內幕人士的信任，這些才重要。「

文章分析說，」王健林最大的困難是他想要的全球電影市場，現在根本還不存在。好萊塢與中國資金結盟雖然讓更多電影在中國製造，更多中國電影演員上銀幕，但是全世界都習慣了美國式英雄，美國電影觀眾對中國寓言幾乎沒有胃口。「

無線電波槍

《泰晤士報》周四報道中國用無線電波槍擊落無人機。

在武漢一個體育館內，人們觀看警察用無線電波槍而不是子彈擊落了六個無人機。

「中國生產世界上絶大多數的無人機，中國企業家還在研究反無人機技術，這個市場因為人們對安全的擔憂正在上升。」