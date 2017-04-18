英媒頭條：威廉王子希望兒女能自由表達情感

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哈里王子日前向《每日電訊報》吐露心扉後，幾家英媒周二（18日）都在頭版報道了劍橋公爵夫婦表示，希望他們的孩子能夠表達自己的情感，不是把什麼都憋在心裏。

同時，幾家媒體都表彰了哈里的表白。

《每日電訊報》呼籲讓人們以哈里王子作榜樣，重視精神健康。

《太陽報》的頭版則用"咬緊牙關"做大標題，威廉王子說，我們也有情感。

《每日郵報》則引用威廉王子的話說："我們不要把一切都憋在心裏"。

文章說，在哈里敞開心扉，表達喪母對他的精神折磨後，威廉表示他和凱特希望能夠把一對小王子和公主培養成可以自由表達情感的人。

《iPaper》頭版的消息說，朝鮮領導人金正恩用核戰爭來威脅美國總統特朗普。

《泰晤士報》的頭版還報道了歐洲擔心剛剛贏得土耳其公投的埃爾多安政府可能會反對歐盟與土耳其就移民達成的共識。