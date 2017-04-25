英媒：中國政府瞄凖高等學府不准宣傳西方價值觀

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《金融時報》周二（25日）的一篇文章報道了中國中央紀律檢查組進駐大學校園的消息。

文章說，該紀律檢查組不單是整頓學校高層學術腐化的問題，而且還要整治大學宣揚西方價值的問題。

據信，檢查組要檢查高等學府的"政治紀律"，包括意識形態問題以及西方價值的滲透，包括民主和言論自由等。

中國領導人習近平希望在大學重振馬克斯和列寧主義的價值觀。

中國的許多頂尖高等學府都與海外的一些知名大學舉行聯合辦學的項目。對西方大學來說，這是一種不錯的賺錢手段，又能在中國教育市場佔有一席之地，但是中國的高校往往受到學術自由等的限制和衝擊。

與此同時，中國出國的留學生近年來穩步增多。2016年，中國赴美留學生人數達到33萬人。2015年，中國來英國的留學生達到9萬人。

從去年起，習近平就呼籲高校加強黨的領導，並讓大學停止使用具有西方價值的進口教材。

一些專家指出，中國由於擔心政治安全問題，曾對在國內的非政府組織進行過整治，現在又把矛頭對凖了高等學府。

取名受限

《衛報》電子版的一篇文章說，根據美國自由亞洲電台的一篇報告，新疆官員公布了一個被禁宗教名字的名單。

一些穆斯林的名字諸如伊斯蘭、古蘭、薩達姆以及麥加等帶有濃厚宗教色彩的名字都在這個被禁名單之內。

如果穆斯林的父母給孩子起了被禁名單上的名字，則面臨無法受教育以及享受其他一些政府福利的危險。

但批評人士說，中國政府這樣做是進一步限制宗教和言論自由，並擔心這樣無助於新疆的政治穩定與民族和諧。