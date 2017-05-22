中美諜影：在華諜網被毀，中國洩密者外逃

圖片版權 AFP Image caption 歷數公開的中美情報大事，中國對美情報最大的挫折似乎是80年代中國高級情報官員俞強聲叛逃美國以及同年美國中情局資深華裔僱員金無怠被捕。

中國周一為其維護國家安全的調查權利作辯解，但是官方拒絶對關於20名美國中情局的線人被殺作任何評論。不久前，中國公布了第一個國家情報法草案，海外媒體報道評論說，習近平上台後加強了國家情報安全方面的立法。

周日《紐約時報》報道說，自2010年以來北京有系統地清除了中情局在中國的行動網絡，令美國情報界蒙受了數十年來最大的損失。

至少十多名中情局線人在2010年後半期到2012年底被殺，其中包括兩人被當著同僚的面開槍打死，警示那些可能要從事間諜活動的人。

報道引用了來自10名現任和去職的美國官員提供的消息。消息說，美國兩名前資深官員說，在中國18-20名中情局的線人不是被殺就是被囚禁。

《紐約時報》的報道稱，這是美國在中國的情報活動多年取得很好成績後遭受到的巨大挫折。

安全情報法律

對於有記者提到《紐約時報》報道說近年有多名美國中央情報局的線人在中國被抓獲的問題，中國外交部發言人華春瑩說她不了解有關報道的具體情況。

她說，"我可以告訴你的是，中國國家安全機關按照中國有關法律授權，對危害中國國家安全和利益的組織、人員和行為依法開展調查和處置，有效履職盡責。"

"對於國家安全機關正常行使職權的工作，我不作過多評論"。她這裏顯然是指那些被解職接受安全機關調查的官員。

中國日前公布了第一個國家情報法草案，法案給予情報部門在國內外更多情報搜集權力。分析說，新法案授權有關方面在調查國內外個人和團體時可監控嫌疑人、突襲住所，並扣留車輛和設備。

草案規定顯示，對於阻礙安全工作或洩露國家機密的行為，當局能建議在海關及邊境進行檢查，或採取"隔離"以及15天以上的"行政拘留"。

圖片版權 Reuters Image caption 2015年3月令完成攜帶大量國家秘密文件出逃美國，報道說令完成擁有大量美國情報機構夢寐以求的中國國家機密

據報道，中國領導人習近平上台後推行制定了許多關於國家機密和安全的法令，例如2016年通過網路安全法，2015年的國家安全法，及2014年通過的反間諜法。

好萊塢式的編造？

《人民日報》旗下的《環球時報》評論說，不知道《紐約時報》相關報道的真偽。

但是評論說，"如果紐時的報道是真的，我們要為中國反間諜系統的出色表現點讚，不僅把中情局的情報網給破了，還能讓華盛頓不知道"發生了什麼"，搞不清他們的在華情報網哪個環節出了問題，這應算是反間諜工作的最高境界了。"

《環球時報》評論還說《紐約時報》關於"中方在一政府機關大院裏為殺一儆百當場槍殺一名中情局線人，這讓通曉事理的人一聽就是瞎編的"。評論說這是美國式的想像："把機關大院當刑場，這完全脫離中國的現實，連中國"最敢編"的網絡寫手大概都搞不出這種噱頭。"

《環球時報》評論說，中情局間諜活動非法，中國進行反間活動是合法和正義的。

評論指出，美國不僅是世界上最大的情報搜集國，而且以美國國家利益為中心進行敘事，制定道義標凖，而且通過好萊塢電影歌頌美國間諜英雄，醜化美國情報機構的對手，將美國的標凖"普世化"。

俞強聲，令完成

《紐約時報》報道用了美國在華間諜網被搗毀的標題，並將此說成是數十年來美國在中國情報工作遭受的最大損失。情報安全部門一項對自己的工作成敗諱莫如深，中國也不例外。

但歷數公開的中美情報大事，中國對美情報最大的挫折似乎是80年代中國高級情報官員俞強聲叛逃美國以及同年美國中情局資深華裔僱員金無怠被捕。金無怠被指在30多年間向中國提供機密情報。1985年金無怠被以間諜罪被逮捕，一年後金無怠在獄中自殺。

俞強聲1986年潛逃到美國，許多報道認為俞強聲提供情報，幫助美國逮捕了金無怠。俞強聲是中國在任黨和國家領導人俞正聲的哥哥。

90年代美國聯邦調查局前官員在接受美國之音採訪時說，俞強聲仍然健在，否認了他被中國暗殺處決的傳聞。俞強聲在美國不知所蹤，令人想起同樣掌握大量機密的逃往美國的中國富商令完成。

令完成的哥哥，前中共中央辦公廳主任令計劃在2014年因貪腐罪落馬入獄，2015年3月令完成攜帶大量國家秘密文件出逃美國。《紐約時報》曾經報道說，令完成可能成為1949年後中國最具破壞力的叛逃者之一。