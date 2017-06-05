英媒頭條：連遭三次恐襲梅首相大呼「不再容忍」

圖片版權 EPA

在倫敦遭恐襲後，英國首相發誓加大打擊伊斯蘭極端主義的力度。警方繼續搜捕調查恐怖嫌疑人。

位於首都市中心的倫敦橋以及附近的一個市場周六（6月3日）晚遭到恐怖襲擊，造成7人死亡，近50人受傷，其中21人傷勢嚴重。

《泰晤士報》的頭版刊登大幅照片，標題為"市場大屠殺"，照片顯示一名恐怖兇嫌被警方擊斃。

《衛報》的頭版刊登了荷槍實彈的武警的照片。文章的標題說，"7死21重傷：梅首相說'我們受夠了'"。

報道說，警方希望盡快查出襲擊者背後是否隱藏著一個支持網絡。一名被擊斃的兇嫌的鄰居，曾在2年前報警稱該嫌疑人發表極端言論。在恐襲中有近50人受傷，仍有36人在醫院接受治療。

《每日電訊報》則說，警方發現倫敦橋恐襲嫌疑人在YouTube獲得極端暴力信息。

《金融時報》的頭版引用梅首相的話說，"我們受夠了"，她發誓要向極端分子開戰。

《每日快報》則刊登了一張有3名襲擊者在倫敦橋附近一個市場持刀行兇前的照片。

《太陽報》說，其中的一名襲擊者還穿著英國足球俱樂部阿森納的球衣。

此外，還有一些報紙報道了恐襲中一些公眾的見義勇為的表現，其中包括一名出租車司機和一名華裔新聞工作者。他們的做法使許多無辜群眾避免傷亡。