英媒：華人資金大量流入成倫敦購房主力

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外國投資者搶購倫敦房地產是周三（14日）《衛報》關注的一個話題。

文章說，來自新加坡、香港以及中國的外國投資者是購買倫敦為首次購房者推出和建造新宅的主要買家。

他們用這些房地產作為出租或是投資。

最新調查顯示，在2014到2016年之間，28000套為首次購房者建造的新屋住宅當中，有3600套被外國投資者買走。

而目前在倫敦首次購房者所需支付的平均房價高達405000英鎊。

在倫敦的一些市區，本來希望賣給首次購房者的新建房，八分之一被外國投資者買走。

有人呼籲倫敦當局限制外國投資者搶購為首次購房者建造的住房，至少保證本地購房者的優先權。

因為，人們擔心倫敦的房地產有可能成為一些外國投資人的避稅和洗錢天堂。

倫敦的一些地區特別受中國投資人和華人房地產開發商的青睞，其中包括位於市中心泰晤士河南岸的格林威治區（Greenwich）等。

無奈的城市夢

《金融時報》內頁的一篇文章講述了中國讓農村人口遷入城市所面臨的困境。

文章說，中國領導人希望能讓7000萬農民口脫貧，讓他們搬到附近的城鎮居住。

但是，許多農民在城鎮住了一段時間後，不得不重新返回農村，因為他們說在城鎮裏沒有工作，沒有收入來源，就連所居住的居民樓也沒水衝廁所。

至少他們回到農村後還可以種地、種菜養活自己。

中國總理李克強也表示，讓農村人口遷入城市是脫貧重要戰略的一部分，但是城鎮設施不配套導致農村人口回流。

中國政府希望城鎮化可以成為未來中國經濟增長的動力，可以說是一箭雙雕。

但是面對的現實是，許多農民在城鎮中沒有工作，只有那些有關係的人能佔據最好樓層和位置，有機會做買賣等。