英媒頭條：大臣呼籲加薪 有錢花在刀刃上

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要求為英國公共服務行業加薪是周二（7月4日）英國幾大報紙頭版和頭條報道的主要內容之一。

《衛報》說，根據政府工資顧問收集的數據顯示，在過去近10年財政緊縮時代，許多公共服務行業人員諸如教師以及警察等，實際工資不增反減。

英國首相特里莎·梅和財相哈蒙德也為此面臨內閣的反對，他們要求梅取消過去幾年公營部門服務人員工資漲幅的限制。

《泰晤士報》頭版的標題也報道了英國大臣們敦促取消或推遲減稅措施，而用此稅收的錢為公營部門的工作人員來加薪的請求。

此外，英國一些報紙預報了在英國溫布爾登網球賽期間天氣晴好的消息。

《每日快報》說，來自歐洲大陸的熱浪將席捲英國，使未來英國幾天的氣溫將達到攝氏30度以上。

《每日電訊報》頭版報道，根據本周將生效的法律，慈善組織如果使用各種手段騷擾捐贈人為其捐款的話，可能會被罰款，最高金額可能高達25000英鎊。

《iPaper》說，未來癌症病人可以在英國公共醫療系統（NHS）接受基因的個體治療，揭開癌症治療的新篇章。

文章說，這一計劃將使數百萬癌症患者受益。同時，未來癌症患者將接受DNA檢測，就像做核磁共振檢查（MRI）一樣尋常。