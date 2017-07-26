英媒：西方要警惕中國在海上稱霸的野心

圖片版權 xinhua Image caption 中國建造的第一艘國產航母，積極打造海上力量

《每日電訊報》星期三（26日）刊登了標題為："如果西方一不留神，北京將在海上稱霸"的文章。

文章說，本周中國的戰艦在波羅的海與俄羅斯戰艦舉行海上聯合軍事演習，這應該給英國、北約以及盟友敲響警鐘。

文章的作者說，中國迅速增強海上軍事力量將對歐洲安全構成威脅。

據信，到2020年中國海軍將成為世界第二大海上力量，到2030年中國期望能與美國的海軍並駕齊驅。

而中國海軍在波羅的海的出現顯示，中國的海上野心不僅僅局限於保護其亞洲資產。因為以往中國的海上軍事演習主要是在南中國海和地中海進行。

而且，中俄聯手海上力量旨在抗衡美國的海上稱霸。

文章還提到了最近中國在非洲的吉布提建立軍事基地，稱此舉尤其令華盛頓擔憂，因為美國在那裏設有情報收集機構。

文章還說，本來波羅的海有俄羅斯的干擾已經令人憂心忡忡，現在又來了一個中國，更有可能與北約以及成員國發生矛盾與衝突。

文章警告北約應該認真地對待中國的海上力量和威脅。

而且，中國的海軍變得更加高科技和現代化。他們通過獲取情報來對抗西方最先進的技術。

美國前中央情報局僱員斯諾登洩露的文件顯示，中國網絡間諜竊取了有關F-35閃電2型多用途戰機的雷達設計等關鍵技術的大量資料。

中國海軍推進到波羅的海還意味著它會與英國皇家海軍將在同一地區出現，英國皇家海軍在該海域進行例常的巡邏。

這就提醒英國這個海上國家必須要有一個強大的海軍力量，可以隨時調遣。

文章最後說，雖然說中國看上去貌似一個缺乏經驗的後來者，但是現在北京決心要不惜一切代價施展其海上力量。

而面對來自中國的威脅，英國等西方盟國最好不要掉以輕心。