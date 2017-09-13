英媒：新西蘭華裔議員楊健到底是不是間諜？

圖片版權 AFP Image caption 新西蘭可能成為一個軟靶子

《金融時報》星期三（13日）報道，新西蘭安全情報局(NZSIS)對中國出生的國會議員楊健展開調查，調查內容是其在中國知名軍事學院的10年經歷。

文章說，新西蘭執政黨國家黨國會議員楊健曾在中國的兩所軍校接受教育、培訓以及執教。

這兩所學校分別為中國人民解放軍空軍工程學院，以及洛陽外國語學院。

據悉，這兩所學校的畢業生和工作人員幾乎都是中國軍事情報人員。

楊健是在中國出生長大，他32歲離開中國移民新西蘭，並成為新西蘭的公民。

楊健本人周三堅持表示，他對新西蘭絶對忠誠，從沒當過間諜，並說有關報告是對他個人的"摸黑"，稱大選之際（9月23日）的排華種族歧視是其背後的動機。

楊健還曾數次代表新西蘭到中國進行官方訪問，並出席兩國領導人的高層會議。

但是，《金融時報》的文章說，現年55歲的楊健在他新西蘭官方的履歷表上看不到任何有關他在中國教育和軍方的背景。

自2011年當選為議員後，楊健積極為國家黨募捐，同時極力在外交政策上推進新西蘭與北京的密切關係。

此外，楊健還擔任過新西蘭議會選舉委員會的成員，主管外交、國防以及貿易等事務。

"五眼聯盟"

文章說，新西蘭是西方"五眼聯盟"的成員國之一，它包括美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭。

這五個國家分享情報網絡。而楊健能夠成為"五眼聯盟"之一的成員國新西蘭執政黨的國會議員本身就向西方提出了如何應付中國加大影響外國政府的攻勢以及間諜活動的挑戰。

文章引述美國一名資深中國問題專家的話說，近年來中國積極重視和培養在西方民主國家的草根階層政治人士，幫助他們扶搖直上。

該專家還警告說，同美國和英國相比，北京似乎把新西蘭當作一個易攻擊的軟目標，把它當成在其他國家運作的試驗場。