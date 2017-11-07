英媒：如何破解習近平與特朗普的朝鮮噩夢

圖片版權 KCNA / EPA Image caption 本周將在北京舉行朝鮮問題重要峰會

在美國總統特朗普亞洲之行之際，周二（11月7日）的《金融時報》發表署名評論文章，試圖為朝鮮核武噩夢找到一個破解方法。

該報外交事務記者吉迪恩•拉赫曼說，正在亞洲訪問的特朗普本周將會參加在北京舉行的中美最重要的峰會，探尋如何解決朝鮮這個難題。

如果朝鮮戰爭真的爆發，不光是韓國，北京也會首當其衝地受到影響。

因此，這也引發了圍繞朝鮮問題中國需要做出何種選擇的不同派別的觀點和爭論。

你的器材不支持播放多媒體材料 脫北者講述他們在朝鮮的生活

幾種選擇

有一派的中國專家認為，中美應該聯手對朝鮮進行軍事打擊，但另一派則持完全相反的觀點。他們認為，華盛頓的朝鮮政策會導致災難，因此北京應該在這個問題上公開與美國決裂。

然而，北京的立場與這兩派都不同。習近平政府希望通過外交途徑解決朝鮮問題，提出了一個所謂的"以凍制凍"的政策，即朝鮮凍結其核項目，但美國也要凍結其與韓國的聯合軍演。

但作者認為，雖然這一政策原則上聽上去不錯，但實際上將無法兌現。

中國一些鷹派主張先下手為強。他們認為，中國可以採取主動，推翻金正恩政權，並為中國在戰後的談判中增加討價還價的籌碼。

然而，文章說任何軍事行動都會有風險，尤其是如果金正恩採取報復行為的話 。

因此，中國的另一派專家稱可以使用電磁脈衝武器使朝鮮的所有電子通訊全部癱瘓，導致它無法啟動其核武。但關鍵是中美都沒有用過這種手段，很可能並不可靠。

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩觀看導彈發射

還有一派主張，如果美國對朝鮮進行軍事打擊，中國軍隊可以從中朝邊境進入朝鮮50公里以保護中國邊境地區，同時防止難民湧入。

有人甚至認為，美國攻打朝鮮其實對中國有利，因為如果這樣日本和韓國將會對美國的行動感到震驚，不再與美國結盟，摧毀美國在亞太的影響力。

但問題是如果美國對朝開戰，中國袖手旁觀則令人覺得中國是一個無能為力的觀望者，似乎也不大好看。

說來說去，似乎哪一種方法都有其風險，但是只有一種是肯定的，那就是中國不能什麼都不做，因為那已經不再是一種選擇了。