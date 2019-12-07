《香港人權與民主法案》後續、華為風波再起、人臉識別爭議與本周更多精彩故事

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2019年只剩下三周，中美關係不但因為貿易戰和香港局勢而僵持不斷，新疆維吾爾穆斯林問題與華為事件也再次走進兩國政壇視線。

中國手機實名制這周正式「升級」，加入人臉識別元素。一項涉及六千多人的調查發現，參與調查的人最擔憂系統運營者安全能力欠缺導致人臉信息洩露； 約74%的受訪者稱，希望能自主選擇使用人臉識別抑或傳統方式。

世界各國趁聯合國世界艾滋病日之際反思如何制止病毒擴散，同時在研究著對經濟合作與發展組織（OECD）最新一次國際學生能力評估計劃（PISA）考試結果都在反映著哪些趨勢。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 《香港人權與民主法案》：中國出台對美製裁 美國再通過《維吾爾人權政策法案》

你的器材不支持播放多媒體材料 美國《香港人權與民主法案》生效會帶來哪些影響？

針對美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，中國外交部星期一（12月2日）宣佈實施兩項反制措施，一是即日起暫停審批美軍艦機赴香港的休整申請，二是制裁五家在香港修例風波中「表現惡劣」的美國非政府組織。不過，北京方面沒有詳細交代制裁的具體內容。

特朗普則說，他知道簽署《香港人權與民主法案》對中美貿易談判「沒有好處」，但認為中國依然有意達成貿易協議。

就在此時，美國國會「打鐵趁熱」，眾議院星期二（3日）壓倒性通過《維吾爾人權政策法案》，再次就人權議題向中國政府施壓。

2. 中美貿易戰：華為赴美再告狀 孟晚舟家書「報平安」

圖片版權 Reuters Image caption 處於取保候審狀態的孟晚舟須戴著「電子腳鐐」出行。

在中美貿易戰漩渦中受美國制裁的通信巨頭華為，其首席法務官宋柳平星期四（5日）在總部深圳宣佈，已在美國起訴美國聯邦通信委員會（FCC），認為FCC最近對華為頒布的禁令違反美國法律。

美國聯邦通信委員會11月以全票贊成的結果認定，中國華為和中興通訊兩家企業對美國國家安全構成威脅，並禁止美國鄉村電信運營商使用本國政府資金補貼購買這兩家公司的設備或服務。

這是華為今年之內第二次狀告美國政府部門。今年3月，華為在得克薩斯東區聯邦地區法院謝爾曼分院起訴美國政府與多名聯邦部委首長，挑戰美國《2019財年國防授權法》（NDAA）第889節的合憲性——該節在去年8月由美國總統特朗普簽署列入法案，禁止聯邦政府機構及其合約合作方使用華為服務和設備。

宣佈再次訴訟之前，華為公司創始人任正非女兒孟晚舟在被加拿大拘押一年之際發表了公開信，感謝所得到的支持。她稱在過去一年中，「經歷了恐懼和痛苦、失望和無奈、煎熬和掙扎」，但學會了「堅強承受、從容面對、不畏未知」。

3. 中國手機實名制「升級」：強制人臉識別登場

圖片版權 Getty Images Image caption 從今以後，要在中國用手機，你需要刷臉。

中國手機用戶現在在註冊新的手機服務時必須進行面部掃描，以便核實中國數億互聯網用戶的身份。今年9月宣佈的這項規定從星期日（12月1日）開始生效。中國政府說，此舉旨在「保障公民網絡空間合法權益」。

在此之前，中國已經採用人臉識別技術，對諸如乘坐地鐵的人員實施乘客分類安檢。

此時，南方一個自治之地快將實施《網絡安全法》，並連帶實施手機實名制。此地警察部門擬從境內1600個「天眼」中選取部分試行人臉識別監控。

這個地方就是澳門。中共中央政治局常委、中央國家安全委員會辦公室主任栗戰書本周讚揚澳門「全面凖確實施《基本法》」，尤其落實國家安全立法的一番言論，被認為是對反政府示威持續之香港「指桑罵槐」。

4. PISA：做了「學霸」的陸港澳與成了新貴的愛沙尼亞

圖片版權 Xinhua Image caption 自2009年以來的四次PISA評估當中，中國已經三次名列榜首。

經濟合作與發展組織（OECD）星期二（3日）就2018年的國際學生能力評估計劃（PISA）考查公布了最新的評估結果，當中顯示，中國學生在閲讀、數學和科學知識能力上的表現優於所有其他接受測評的國家和地區。澳門和香港在閲讀和數學項目均達頭五名，但在科學方面，香港被澳門大幅拋離。

另一矚目之處就是北歐國家愛沙尼亞，當地學生閲讀、數學和科學成績分別排行第五、第八和第四，是亞洲地區以外排行最高的國家。

該測評根據每個國家學生的平均得分為各國排序，如今已經成為反映教育水凖的一個具有重大影響力的標桿，提供了學生考試之外的另一種視角。

你的器材不支持播放多媒體材料 為什麼愛沙尼亞在PISA排名這麼高

5. 世界艾滋病日：病患少了 治病難了

你的器材不支持播放多媒體材料 國際艾滋病日

12月1日是聯合國世界艾滋病日（又譯愛滋病日）。世界衛生組織的數字顯示近年艾滋病致死的個案不斷下跌，但把藥物送到艾滋病患者或受感染者的手上，仍然是一大挑戰。

6. 市街潔淨的日本

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年世界杯足球賽，比利時隊3比2戰勝日本隊，晉級八強。儘管傷心欲絶，但日本球迷也不忘帶走垃圾，收拾乾淨。

許多人到日本的第一印象是非常乾淨。街面上很難找到垃圾桶仍垃圾。日本一塵不染的秘訣到底是什麼呢？