東航MU5735空難、烏克蘭戰爭、上海「封控」抗疫和本周更多重要故事

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圖像來源，Xinhua

中國東航MU5735航班墜毀，兩台「黑匣子」飛行記錄儀均已尋回，但機上人員家屬也迎來了沉痛的「全體遇難」宣告。大眾關心事故究責之餘，賠償問題也成為了討論議題。

俄羅斯入侵烏克蘭超過一個月，俄國總統普京（Vladimir Putin）心裏想什麼，想錯了什麼，仍讓好些人大惑不解。最新一輪和平談判似有進展，但烏克蘭對俄羅斯撤軍之說深表懷疑。

上海突擊封城管控新冠病毒疫情，中國最大的城市每天新增數千病例。居民擔憂生活必需品供應鏈出問題，國際商貿業界也擔憂全球供應鏈遭殃。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中國宣告東航MU5735全體人員遇難

圖像來源，Xinhua

上星期日（3月27日）為東航MU5735空難「頭七」，飛機第二台「黑匣子」飛行記錄儀當天被發現。此前一晚，中國國務院委派的國家應急處置指揮部宣告，機上132人全部罹難。

星期四（31日），指揮部表示事故主要搜救任務已基本完成，當局將在事發30天內完成初步調查報告。官方新華社報道，中共中央總書記習近平在中央政治局常委會上提出，要繼續做好遇難者遺骸遺物整理、移交等工作，各有關方面要科學有序開展事故調查，全面排查整治風險隱患，保持社會大局穩定。

另一方面，美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，該局調查人員、美國聯邦航空管理局（FAA）與飛機製造商波音（Boeing）的技術顧問均已獲發中國簽證，稍後將到中國參與調查。

這架波音737-800客機為何失事仍是中國輿論焦點，與此同時，賠償問題也成為了討論議題。

2. 烏克蘭戰爭：澤連斯基的「中立」建議與普京的「估計錯誤」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 3月10日，在克里米亞辛菲羅波爾一個宣傳普京的巨幅廣告牌上寫道：「俄羅斯不是發動戰爭，而是要結束戰爭。」

美國白宮表示，已掌握俄羅斯總統普京和他的軍事領導層之間關係緊張的情報，因為普京覺得被他們誤導了。五角大樓發言人約翰·柯比對此表示贊同。

柯比說：「他（普京）可能不完全了解他的部隊在烏克蘭的失敗程度，這有點令人不安。」

3. 上海「封控」下的供應鏈擔憂

3月28日起，上海這座擁有2500萬人口的中國金融之都一分為二，以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。不過，上海當局並未使用「封城」一詞，僅稱其為「封控」。

自3月1日以來，上海已報告了大約2萬例2019年新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒病）病例，四星期內的數字超出大流行前兩年的病例總和。

上海作為中國重要的金融和製造業中心，全市封鎖，恐進一步打亂全球供應鏈和減少對能源的需求。上海「封控」消息一出，全球油價出現下跌，布倫特原油價格下跌逾每桶4.5美元。

有分析認為，這是因為市場對中國新冠「清零」政策的有效性有所擔憂。

4. 台灣崛起中的成人影視行業

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣成人影視及演員吳夢夢的故事

也有從事女性權益保障的台灣人士對BBC表示，性工作或情色表演工作在台灣往往造成年輕女性很大身心壓力。線上的影像會給業界女性日後轉行帶來困難。

5. 奧斯卡頒獎禮：威爾‧史密斯的掌摑和道歉告訴了我們什麼

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 威爾‧史密斯不滿妻子的脫髮問題被開玩笑而上台打諧星克里斯‧洛克。

在奧斯卡頒獎典禮主持人克里斯‧洛克（Chris Rock）就賈達‧史密斯（Jada Smith）的脫髮開了個玩笑後，她的丈夫威爾‧史密斯（Will Smith）跳上舞台，給了這位諧星一記耳光，全世界都聽到了。

威爾‧史密斯在事後向被他掌摑的諧星洛克道歉，形容自己的行為「不可接受和不可原諒」。

但這個無禮的玩笑、史密斯的暴力反應，以及頒獎典禮不受影響繼續進行，引發了關於「保護女性」意味著什麼的激烈爭論，以及討論美國明顯容忍暴力的文化。