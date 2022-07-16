河南儲戶維權、斷供潮、安倍晉三遇刺身亡和本周更多重要故事

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鄭州發生村鎮銀行危機爆發以來最大規模示威，不明身份人員湧至毆打抗議儲戶。

與此同時，中國多地房價持續下跌，本周多個城市傳出購房者拒絶支付「爛尾樓」房貸的消息。市場分析人士認為這與中國持續以「清零」政策應對2019冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒）疫情，波及經濟。政治觀察人士警告，這還有可能波及中共中央總書記習近平的管治。

而在東海的彼岸，日本全國上下在震驚與難以置信中送別遇刺身亡的前首相安倍晉三。在世人回顧其政治生涯與外交成績之際，日台關係成為了其中一個重要的談論焦點。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中國河南村鎮銀行儲戶維權爆暴力衝突 政府出台「墊付方案」

中國河南省村鎮銀行爆發金融醜聞後，儲戶因無法取款而發動的的維權行動上星期日（7月10日）升級，數以百計的村鎮銀行儲戶與警方對峙，並遭到現場身份不明的人士毆打。

據報道，大批來自中國各地的儲戶從清晨便聚集到中國人民銀行鄭州支行前，拉出「沒有存款，就沒有人權」、「反對河南政府腐敗、暴力」等字樣的白色橫幅。現場影片顯示，有婦女被從銀行門口的台階上直接拖下去。現場警察沒有試圖阻止。

至星期一（11日），河南省金融監管當局宣佈從星期五（15日）開始，分批向被幾家農村銀行凍結資金的客戶發放資金。

然而，該公告仍然遭到了一些中國社交媒體用戶的批評。一位網友在微博上發帖稱河南政府「不知羞恥」，並說，「那是我們的積蓄……我們要自由存錢取錢的權利！」

2. 中國多地爆發「爛尾樓斷供潮」折射出的經濟問題

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國房地產業過去20年迅猛發展，北京、上海等一線城市的房價躍居世界最貴。據世界銀行報告，房地產行業約佔中國GDP的30%。

受新冠疫情「清零」政策影響，中國多地經濟面臨嚴峻形勢，房價下跌的同時，多個城市傳出購房者拒絶支付「爛尾樓」房貸的消息。

由於「爛尾樓」停貸與銀行金融系統的穩定有密切關係，因此中國內外媒體高度關注。

據中國的統計數字，截至2021年末，24個重點監測城市尚未交付的爛尾樓項目總建築面積近2500萬平方米，佔2021年商品住宅成交總面積比重達到10%。

3. 日本民眾送別安倍晉三：「任期最長首相」的複雜政治遺產

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 安倍晉三作為一名堅定的保守派與民族主義者，他執政期間通過激進的經濟政策刺激增長，大力增強日本防衛能力，擴大軍費開支，並力主修改和平憲法。

上周在奈良市發表演說期間遭到槍擊身亡的日本前首相安倍晉三星期二（7月12日）在東京舉殯，大批民眾聚集在道路兩旁向他致敬送別。

載著安倍遺體的靈車在喪禮結束後離開增上寺，繞行東京街頭，途經自民黨總部，首相官邸，國會大廈等地，運往火葬場。

現任首相岸田文雄和多名內閣官員在首相官邸迎接，並目送靈車離開。隨後靈車行經國會議事堂，多名國會議員在場向靈車致意。

喪禮本身屬家族私人儀式，外國政要均在事前到臨吊唁，唯獨是台灣副總統賴清德能以親友身份出席葬禮，引起中國大陸強烈不滿。台灣高規格悼念安倍晉三，也讓日台關係再次受到世人關注。

4. 中國新冠病毒「清零」政策「威脅政權」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 習近平多次強調要堅持「動態清零」

世界其他地方都在試著與新冠病毒共存之際，中國是唯一仍然將抗疫視為第一要務的重大經濟體。

所謂的新冠「清零」措施包括大規模檢測、追蹤接觸者和嚴格隔離等。當有一宗新冠病例確診時，整個街區都可能被迅速封鎖。這對於商家來說尤其苛刻——可以看到一些商店、酒吧和餐廳直接長期拉閘關門。

BBC駐北京記者麥笛文（Stephen McDonell）說，在中國的每一個人都生活在不確定性當中。做計劃很難，而這會令人想知道，人們還會對此忍受多久。

他說，要說權力高層當中沒有人提出問題，將會很令人意外。經濟學家在猜測，這個國家的數據被虛報，而掩蓋病毒和防疫之戰所造成的真正影響。

但是，現在要在黨代會之前放棄「清零」政策已經太晚了。習近平必須挺過去，並希望在他的新任期之前不再出現全市規模的封城。

5. 阿拉伯民眾寧要「中國模式」不要民主？

圖像加註文字， 阿拉伯晴雨表網絡組織為BBC新聞阿拉伯語採訪了9個國家和巴勒斯坦領土上的近2.3萬人。

BBC委託進行的一項調查發現，阿拉伯人正在失去對民主能為中東和北非帶來經濟穩定的信心。專家指，阿拉伯地區公民可能正在尋求其他政治制度，例如中國模式，即專制的一黨制。

大多數人同意這樣一種說法，即，在民主制度下，經濟是更加疲軟的。

這些結論是在所謂的「阿拉伯之春」抗議活動呼籲民主變革十多年後得出的。

6. 斯里蘭卡大規模示威持續 總統出逃

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 科倫坡大批民眾連日來聚集在總統與總理官邸抗議。

斯里蘭卡因經濟危機爆發民眾示威之際，總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）乘坐軍用飛機逃離了國家，令已經統治斯里蘭卡數十年的家族皇朝終結。

隨著斯里蘭卡民眾一覺醒來得知總統逃離的消息，數以千計民眾走上首都科倫坡街頭。在錫蘭語呼喊抗議口號「抗爭勝利」的聲音此起彼落之際，發言者高聲指責令他們失望的政府和領導層。

斯里蘭卡人將該國數十年來最嚴重的經濟危機歸咎於總統拉賈帕克薩的政府。多個月來，他們一直承受著每日斷電之苦，以及燃油、糧食和藥物短缺。

領導人在擔任總統期間可豁免起訴，外界相信他是想要在下台之前逃出國，以避免被新政府逮捕。

7. 美國發表詹姆斯·韋伯太空望遠鏡首批照片

圖像來源，NASA/ESA/CSA/STScI 圖像加註文字， 詹姆斯·韋伯望遠鏡上的中紅外儀器（MIRI）拍下了「斯蒂芬五重星系」（Stephan's Quintet）照片。

美國宇航局（NASA；美國太空總署）價值100億美元的最新太空望遠鏡拍下了「恆星托兒所」與「宇宙之舞」的震撼影像。

詹姆斯·韋伯（James Webb）太空望遠鏡被稱為知名的哈勃（Hubble）望遠鏡的繼承者。它拍攝的首批全彩色宇宙照片公諸於世。

美國總統拜登（Joe Biden）星期一（7月11日）公布了一張顯示極遠距離星系的照片作為預告。

參與此項目的科學家正跟進其他照片，以驗證韋伯望遠鏡的廣泛用途。

8. 烏克蘭戰爭：基輔謀劃反攻與坦克的未來

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 烏克蘭徵召的新兵接受訓練

基輔計劃集結配備北約武器的「百萬大軍」，從俄羅斯人手中奪回被佔領的烏克蘭南部地區。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）本周說，重新奪回黑海沿岸地區對國民經濟至關重要。

然而，在基輔的BBC記者喬·英伍德（Joe Inwood）說，這些表述與其說是具體計劃，還不如說更像是戰鬥口號。

俄烏兩國已交戰近5個月，大量俄羅斯坦克被烏克蘭軍摧毀，令許多人對坦克在未來戰爭中的作用產生疑問。坦克還有未來嗎？或者正如某些人所預測，坦克的歸宿是廢舊金屬回收站？