緬甸民主人士被處決、習近平與拜登通話、MIRROR演唱會事故及本周更多重要故事

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 佩洛西

本周初消息，緬甸軍政府處決四名在囚的民主活動人士，包括一名前議員，引發廣泛關注，美國國務卿聲言遣責事件。

兩名英國首相候選人本周參加了BBC主持的一場場辯論，BBC中文總結了他們對中國作出的言論。

近日媒體報道指美國眾議院議長佩洛西將訪問台灣，引發各界輿論關注，中國也對此作出回應。中國國家主席習近平和美國總統拜登進行了電話通話，當中台灣事務成焦點。

周四（7月28日）晚，香港流行音樂人氣男團MIRROR演唱會期間發生嚴重事故，兩名舞蹈員被突然墜落的大型屏幕砸中送院救治，其中一人情況嚴重。事件引發各界反響，政府亦介入，命令取消餘下演出，直至確保舞台結構安全。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 漂澤亞桑是昂山素季的親密盟友

周初消息指，緬甸四名民主活動人士被緬甸軍政府處決，相信是該國數十年來執行的首次死刑。

四名被處決人士當中包括民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu）以及議員漂澤亞桑（Phyo Zeya Thaw），他們被控實施「恐怖活動」。

一個消息源向BBC緬甸語部表示，親民主領袖昂山素季（Aung San Suu Kyi，昂山素姬）在得知這一消息後非常傷心。

官媒《緬甸環球新光報》（Global News Light of Myanmar）指，四名男子被處決，是因為他們「為殘暴和非人的恐怖活動給予指導、安排和實施陰謀」。

他們在一場閉門審訊中被判處死刑，家屬事後尚未有接收親人遺體。維權組織批評審訊不公正。

該報指，他們在反恐法之下被檢控，但未有說明他們被處決的時間和方式。

根據聯合國資料，此次處決是自1988年以來的首次死刑。過去，緬甸執行死刑的方式是絞刑。

2021年，該國軍隊奪取政權，事件引發大規模示威，支持民主的抗議者、活動人士和記者等遭鎮壓。

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近日媒體報道指美國眾議院議長佩洛西將訪問台灣，引發各界輿論關注。

中國當局數次警告美國，並稱「中國軍隊不會坐視不管」。而美國方面，數名政界人士支持佩洛西訪問。

英國《金融時報》上周引述消息人士報道，美國眾議院議長南希·佩洛西將在8月訪問台灣。

報道指，佩洛西一行會訪問印度尼西亞、日本、馬來西亞和新加坡，並在夏威夷的美國印太司令部總部停留一段時間。

台灣外交部稱，未接獲訪問的有關信息。

圖像來源，Reuters

美國總統拜登和中國國家主席習近平周四晚通電話。近日美國眾議院議長佩洛西訪台引發中國強烈反對，習近平警告美國「民意不可違，玩火必自焚」。

白宮稱，兩位領導人討論了一系列對雙邊關係以及其他區域和全球問題重要的問題，並讓其團隊繼續跟進今天的對話，特別是以解決氣候變化和衛生安全問題。

白宮表示，針對台灣問題，拜登強調美國的政策沒有改變，美國強烈反對改變現狀或破壞整個台灣海峽和平與穩定的單邊行動。

在新華社對通話的報道中，習近平強調，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎。

圖像加註文字， 事發一刻的視頻在網上廣泛流傳。

香港一場演唱會發生嚴重舞台事故，兩名舞蹈員被突然墜落的大型屏幕砸中送院救治，政府介入叫停餘下演出。

事發於星期四（7月28日）晚22:30左右（格林尼治標凖時間14:30），香港男子天團Mirror正在九龍紅磡香港體育館演唱，上萬名觀眾目睹事發經過。主辦方叫停演出，並要求觀眾離開。

演唱會主辦單位MakerVille製作公司屬富商李澤楷名下電信商電訊盈科（PCCW）所有，分拆自Viu TV電視台。公司行政總裁魯庭暉星期五（29日）凌晨在醫院外向媒體鞠躬道歉，承諾認真處理事件。

中國香港特區行政長官李家超「對事故感到震驚」，文化體育及旅遊局局長楊潤雄稱會調查事故，確保日後舞台活動能安全進行。