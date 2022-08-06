佩洛西訪台、中國報復軍演、半導體大戰和本周更多重要故事

47 分钟前

圖像來源，TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE / Reuters

美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi；裴洛西、波洛西）訪問台灣，與隨後中國大陸的報復舉措，成為本周具壟斷性的新聞焦點。

在這次亞洲之行將要結束之際，佩洛西在日本東京說：「他們（中國）也許能嘗試阻止台灣訪問其他地方，參加其他活動，但他們不可能透過阻止我們到那裏去來孤立台灣。」台灣總統蔡英文稱，佩洛西來訪「展現美國國會對台灣堅若磐石的支持」。

中國大陸發動三天圍繞台灣的軍方實彈射擊演練，並稱是「維護國家主權和領土完整的必要和正當舉措」。北京同時宣佈制裁佩洛西本人及其親屬。

美國批評中方演練「不負責任」，七國集團（G7）、東南亞國家聯盟（ASEAN）分別提出批評與勸諭，北京一一反駁。

剛剛過去的一周，BBC中文有關佩洛西訪台的報道，以及以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 美國議長佩洛西堅持訪問台灣 中國軍事演練回應

8月2日深夜，一架美國空軍波音C-40行政專機降落台北松山機場，身穿粉紅色套裝，82歲的美國國會眾議院議長佩洛西一行先後步出機艙，展開19小時台灣訪問行程。

佩洛西此行除了拜訪台灣立法院，會晤台灣總統蔡英文外，還與台灣民主活動人士李明哲、居台香港書商林榮基和居台北京天安門學運領袖吾爾開希見面。

中國連夜傳召美國駐華大使伯恩斯抗議，又宣佈自4日起一連三天，在圍繞台灣本島的六片海域舉行實彈射擊演練。日本偵測到有中國解放軍導彈飛越台灣，落入太平洋水域，也有導彈落入日方劃定的專屬經濟區（EEZ）水域，東京向北京提出抗議。

中國國務委員兼外長王毅在柬埔寨金邊出席東盟會議期間，批評佩洛西訪台是「狂躁、不負責任、極不理性的行徑」，又說「我們不能讓叢林法則重新來主導我們的國與國的關係」。

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2. 中美交惡下 韓台逐鹿全球半導體市場

圖像來源，Getty Images

韓國半導體大廠三星電子（Samsung Electronics）今年下半年開始量產3納米（台灣譯奈米）的半導體晶片（chip，又稱芯片）。面對挑戰，全球晶片代工龍頭台積電（TSMC）也宣佈其3奈米制程（泛指晶圓生產加工的過程）將如期於下半年進入量產。全球兩大晶圓代工龍頭在先進制程的角力進入新階段。

與此同時，晶片背後的地緣政治競逐也越來越白熱化。美國總統拜登（Joe Biden）上台後力推的晶片法案（CHIPS Act），旨在協助美國半導體產業自給自足，並補助「價值相近」的外國半導體大廠在美設廠，擴展就業機會。

但是，該法案在補助外國大廠的但書（法律文本）上，要求受補助者10年內不得在中國建造新的半導體廠房等。有分析認為，這是美國圍堵中國半導體發展的新戰略。

3. 中國航天火箭殘骸墜落引起警惕

圖像來源，Getty Images

上周末，美國與中國官員指，中國長征五號B運載火箭殘骸在印度洋和太平洋上空墜落。

中國國家航天局表示，長征五號火箭的大部分殘骸在墜入大氣層過程中已經燒蝕銷毀，並表示太平洋的蘇祿海為殘骸落入地球表面的位置。

火箭的核心級不受控地回落大氣層，已經引出有關太空垃圾的責任問題。

美國宇航局（NASA；美國太空總署）過去曾呼籲中國國家航天局，設計其火箭可以在進入大氣層前分解為較小的碎片，因為這是國際慣例。

4. 馬斯克和他的星鏈（Starlink）

圖像來源，Getty Images

美國富豪埃隆·馬斯克（Elon Musk）的太空技術公司SpaceX本周因兩件事情再次受到注目。

SpaceX 已經把數千顆衛星送入軌道，很多人都說自己曾親眼見到它們在空中閃耀。

這些人造衛星組成星鏈（Starlink），這個項目的目的是從太空向地球上偏遠地區提供高速互聯網服務。

5. 俄羅斯盜取烏克蘭穀物與葵花的新證據

圖像來源，Getty Images

BBC了解到，有重大證據顯示，俄羅斯軍隊在烏克蘭的佔領區系統性地從當地農民手中掠奪烏克蘭的穀物，以及向日葵種子。

我們訪問過一些莊稼被奪走的農民，並追蹤社交媒體上的私密和公共群組訊息，顯示種子從烏克蘭境內的俄軍佔領區南部和東部被運往俄羅斯。

兩國是2021年世界兩大葵花籽油出口國，烏克蘭出售510萬噸，俄羅斯則出售310萬噸。

現在似乎顯示，俄羅斯的油是部分地以烏克蘭的種子為原材料生產，而葵花是烏克蘭農業的象徵之一。

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