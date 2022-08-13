台海危機、海南疫情、香港BNO學費問題和本周更多重要故事

19 分钟前

圖像來源，EPA

美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi；裴洛西、波洛西）訪問台灣已過一周，中國大陸對台灣的「反制」措施仍在繼續。

中國解放軍東部戰區圍繞台灣本島舉行的實彈演練從三天延長到七天，至星期三（8月10日）「成功完成各項任務」，但軍方稱仍將「持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡」，台海軍事緊張會否從此「常態化」備受關注。

美國強烈批評中國反應過激之際，美國「芯片法案」獲總統簽署生效，華盛頓將補貼相關行業，引發北京「堅決反對」，指責美方抱持「冷戰及零和博弈思維」。

政治緊張之餘，新冠病毒病（COVID-19）疫情也再次在中國緊張起來，南方度假勝地海南三亞市實施「全域靜態管理」，封城禁足。與此前上海等地封城的最大分別是，數以萬計外省遊客因此滯留三亞。

剛剛過去的一周，BBC中文有關佩洛西訪台的報道，以及以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 台海危機：中國軍事活動要「常態化」？貿易制裁後果有多嚴重？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國解放軍延長演訓，台灣外長警告，大陸正借機操演其長期以來凖備的侵台行動。

中國解放軍東部戰區星期二（9日）宣佈延長在台灣本島周邊海域、空域，針對佩洛西訪台而舉行的「實戰化聯合演訓」，翌日宣佈「成功完成各項任務」，但仍將「持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡」。

與此同時，中國國務院台灣事務辦公室發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，當中稱：「我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，也更接近、更有信心和能力實現祖國完全統一的目標。」

佩洛西星期三在華盛頓向媒體記者總結是次亞洲之行。她堅持其訪問台灣決定並無不妥，並批評中國以其訪問為借口，策動這次軍事演練，並稱華盛頓不能讓北京將其對台高壓手段變成「新常態」。

除了「圍台軍演」，中國大陸還實施了一系列針對台灣的經濟制裁措施。隨著台海局勢的持續緊張，這些措施會否牽連兩岸經貿交流，演化成一場「非對稱」的貿易戰？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣外交部長吳釗燮接受BBC專訪。他稱佩洛西的台灣行「意義重大」。

2. 拜登簽署「芯片法案」對抗中國威脅

圖像來源，iStock

美國眾議院議長佩洛西訪問台灣激化兩岸局勢，芯片作為台灣的核心產業，也隨之站到地緣政治博弈的風口浪尖。

美國總統拜登（Joe Biden）星期二在華盛頓簽署《2022年芯片和科技法案》（ CHIPS and Science Act 2022），標誌著一項罕見針對單一產業的高額補貼，在歷時一年半的醞釀和博弈後，終於生效。

該法案包括對芯片行業527億美元的補貼、對半導體和設備製造25%的投資稅收抵免等扶持政策，關注最多的條款還包括，針對中國芯片產業的排他政策，使芯片企業面臨在中美之間「選邊站隊」的難題。

中國商務部則批評說，部分條款限制有關企業在華正常經貿與投資活動，將會對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。中國駐美大使館也表示，中國對此「堅決反對」，稱這讓人想起「冷戰及零和博弈思維」。

3. 美國副國務卿到訪所羅門群島

圖像來源，Getty Images

這裏距離最近的一片大陸也有幾百英里——這個由900多個小島組成的群島，人口不足一個美國西雅圖市，但是一個南太平洋的小國已經變成美中爭霸的新前線。

據觀察中國的人士指，北京至少在近15年裏一直在取悅太平洋諸島國，給予它們的國家元首貴賓待遇，並試圖簽署基礎建設和軍事協議。

4. 新冠疫情：中國旅遊熱點三亞封城 8萬遊客滯留

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國海南旅遊城市三亞實施全域靜態管理，突如其來的封城讓不少旅客猝不及防。

新冠疫情發酵兩年多，不少國家已經恢復正常生活，但中國仍然維持嚴格的清零政策。近日，海島省份海南爆發疫情，旅遊城市三亞自上星期六（6日）起實施全域靜態管理。

海南是中國旅遊大省，三亞更是著名的旅遊城市之一。突如其來的封城讓不少旅客猝不及防，官方數據稱有8萬多名外地旅客滯留。

同樣在本周，山東臨沭縣宣佈在星期三開展全員核酸檢測和模擬局部封鎖，以參加其上級臨沂市要求的「全市全員核酸檢測『大比武』活動」，在社交媒體引發爭議。

香港特區則宣佈從星期五（12日）起，將酒店隔離時間由七天縮短至三天，另外還需四天家居醫學觀察。此前多個外國商會曾就香港緊跟北京「動態清零」政策繼續實施入境隔離措施表達不滿。

5. 香港BNO移民英國遇上學費難題

圖像來源，BBC News Chinese

「哇！ 我取得了LSE的Offer！」今年初夏，17歲的在英香港學生李家俊，得悉獲倫敦大學政治經濟學院（LSE）法律系的有條件錄取通知後，在諾丁漢的家裏尖叫起來。

不過，出身草根單親家庭的他，恐怕會因無法支付高昂的國際生大學學費，眼睜睜看著9月入學美夢化成泡影。

像李家俊這樣，經英國國民（海外）BNO簽證移英的港人，由於沒有預永居或永居身份，也未連續在英國居住三年, 不符合享有每年上限9250英鎊（約8.8萬港元）的英國本地生學費資格，亦不得申請任何政府貸款和資助。若入讀三年本科課程，根據LSE最新公布的外國學生年度收費水凖，每年僅學費就高達2.3萬英鎊（約22萬港元），甚至可能更高。

月前，英國多名國會上議院議員、跨黨派下議院議員、學者和公民團體成員聯署去信，促請政府讓BNO港人享有與本地生同等學費待遇。但政府至今未見有實際回應，而聯署倡議也受到部分港人和華人社群的異議。

6. 中國「爛尾樓」危機：西安百餘人棲身無水電的公寓樓

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國「爛尾樓」危機：「我們傾盡全家的積蓄，在這買了一套房……別無選擇了。」

在中國西安的一個住宅小區裏，有百餘人長期住在未完工的公寓樓內。他們購買的預售商品房，因開發商負債成了「爛尾樓」。

中國房地產債務危機蔓延，這種情況在多地出現。儘管沒有廁所，也沒有水電供應，但這些業主表示，他們已無處可去。

BBC記者麥笛文（Stephen McDonell）到西安接觸了這些業主。

7. 美國FBI搜查特朗普海湖莊園

美國前總統特朗普（Donald Trump）表示，聯邦調查局（FBI）突襲了他在佛羅里達州的住所海湖莊園（Mar-a-Lago），特工還打開了一個保險箱。

據報道，星期一（8日）的搜查與針對特朗普處理官方文件的調查有關。

特朗普在聲明中說：「這對我們國家來說是黑暗時期，以前從來沒有這樣的事情發生在美國總統身上。」

聯邦調查局和美國司法部都沒有對報道的搜查發表評論。