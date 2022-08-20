柬埔寨詐騙、台海緊張持續、香港教師移民潮和本周更多重要故事

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圖像來源，AFP

台灣與中國大陸關係這一周繼續在多方面成為新聞焦點。

大量台灣人懷疑被騙至柬埔寨從事電信詐騙，甚至被人口販運集團轉賣到周邊國家，民間估計人數達數千人，他們在當地的遭遇聳人聽聞。台灣警方設法勸導不要前赴當地，大陸稱將「積極查找並解救相關人員」，香港與澳門分別公布有居民懷疑受害。

又一個美國國會代表團著陸台灣，中國軍方再次宣告在台海舉行演練，又宣告新一輪對台制裁，台北則回應稱制裁無效。

這一周也是塔利班重掌阿富汗政權一週年，和印巴分治75週年。兩場政權更迭的背後均有著殘酷的血腥衝突。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 台灣青年被誘騙至柬埔寨：兩岸緊張下救助困難

「他是邀請做遊戲客服運營，給我的薪資是1500到1800美金一個月。他們給我的圖片是類似於飯店級的房間照片，工作環境。」

這就是台灣人楊維斌搭上網上假冒招聘活動的開端。「從第二天我就知道我來錯地方了，就是這個地方可能非常危險，不是我想像的那樣。」

像楊維斌這樣的台灣人來到柬埔寨後失去人身自由，已非個別事件。台灣媒體一度傳出有約4000人在柬埔寨「失蹤」，台灣警察部門駁斥有關說法，但仍證實至少120人在當地未能聯繫。警察專門到機場攔查和勸返凖備赴柬埔寨的民眾，引來在野黨派嘲笑，同時批評執政民進黨營救不力。

台灣人被誘騙至柬埔寨的消息被當地媒體廣泛報道之後，香港特區保安局與澳門特區司法警察局也證實有港澳居民疑似被騙往當地。

中國外交部發言人汪文斌8月18日對此評論稱，中國將「全力維護包括香港同胞和台灣同胞在內的海外中國公民安全與合法權益」。

不少評論指出，柬埔寨洪森政府多年來遵從中國大陸的「一個中國」政策，台灣無法在柬埔寨設立代表機構，增加了救助滯留台灣民眾的難度。

2. 再有美國國會議員訪問台灣 北京再次軍演又提制裁

美國參議院外交委員會亞太小組主席埃德·馬基（Ed Markey）連同眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）和羅德薇（Radewagen）本周抵達台北，是眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi；裴洛西、波洛西）近兩周前訪台後，又一支美國代表團到訪台灣。

台灣外交部稱：」在中國持續升高區域緊張情勢之際，美國國會再度籌組重量級訪團來台，展現無懼中國威脅恫嚇的友我情誼，並彰顯美國對台灣的強力支持。「

中國迅速宣示不滿。解放軍8月15日宣佈在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，中共中央台灣工作辦公室16日宣佈對七名台灣政治人物施加制裁。

美國第七艦隊司令卡爾·托馬斯海軍中將（Vice Adm Karl Thomas）稱，對中國的行為不能視而不見，必須對中國解放軍導彈飛越台灣上空的決定做出挑戰。

3. 香港移民潮席捲教育界 三位老師談去留抉擇

2020年6月30日深夜，中國《香港國安法》實施。香港不少教師目睹政治及教育環境的急速變化，深受壓力，憂慮觸犯「紅線」，有人認為繼續在香港任教不僅「違背自己的專業與良知」，也可能惹上官非，自我審查及寒蟬效應令他們意興闌珊。英國推出「香港BNO簽證」協助港人移居當地，促使不少老師辭職移民。

離職潮就此齣現。根據香港特區教育局2022年5月份統計，2021至2022學年公營及直資中小學教師流失人數達4050人，較上一學年急升70%，創近年新高。數據也顯示本學年新聘教師人數增加33%至3790人，推算平均每14名教師便有1人是新晉教師。

BBC中文採訪了三位香港教師，談談他們離開與留下的選擇。

4. 馬來西亞大型地產項目"森林城市"疫情下宛如「鬼城」

在馬來西亞與新加坡交界的柔佛海峽（Selat Johor），一排排住宅樓在人工島上拔地而起，卻大多無人居住，宛如「鬼城」。

這個名為「森林城市」的豪華樓盤主要由中國房地產巨頭碧桂園開發，最初預計約有70萬人將在這裏定居，但在開工八年後，據估計只有約2000人在這裏落戶。其中許多是開發商員工、國際學校學生和家屬。

不過，碧桂園表示，這個預期20年建成項目的進展開發進度一切正常。

碧桂園太平洋景公司說，隨著經濟活動恢復和旅遊禁令解除，期待「森林城市」再次蓬勃發展。

5. 印巴分治75年 回顧血腥過程

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自1959年以來，印度和巴基斯坦邊境瓦加哨卡的兩國邊防軍每天傍晚同時舉行降旗儀式。瓦加哨卡在阿姆利則附近。

1947年8月，英國同意印度獨立。最後一任總督路易斯·蒙巴頓勳爵將日期定在8月15日。

當天，英屬印度被分割為印度和巴基斯坦邦。其中，東巴基斯坦後來成為孟加拉國。

當時，印度人口中約有25%是穆斯林，其餘的主要是印度教徒，另外還包括錫克教徒，佛教徒和其他少數民族宗教的成員。

這種狀況導致不斷升級的暴力衝突，約有1500萬人流離失所，估計有100萬人喪生。

自那以後，印度和巴基斯坦一直處於敵對狀態。

6. 阿富汗塔利班上台一週年的變與沒變

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年的主要收獲季節，鴉片產量有所增加。

一年前，外國軍隊匆忙結束了從阿富汗的撤軍，塔利班迅速進入首都喀布爾重新掌權。

作為新上台的塔利班政府的發言人，扎比胡拉·穆賈希德經常召開記者會，代表政府做出了不少承諾。

一年後的今天，來看看塔利班政權是否兌現了它所做出的承諾。

7. 被伊朗懸賞百萬美金追殺30年的作家魯西迪

現年75歲的印裔英籍作家作家薩爾曼·魯西迪（Salman Rushdie）8月12日在美國紐約州遇刺後情況危急。刺殺他的男子被指控謀殺未遂。

魯西迪的經紀人安德魯·懷利（Andrew Wylie）在襲擊後曾表示，魯西迪手臂神經被切斷，肝臟受損，可能會失去一隻眼睛。

魯西迪多年來一直面臨死亡威脅，因為他的小說《撒旦詩篇》（The Satanic Verses）被一些穆斯林視為褻瀆神明。

美國總統拜登（Joe Biden）在一份聲明中表示，他對這起「惡性襲擊」感到「震驚和悲痛」。

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