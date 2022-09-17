英國女王逝世、烏克蘭反攻俄羅斯、中共二十大和本周更多重要故事

北愛爾蘭唐郡希爾斯伯勒城堡外悼念花堆中的一張英國女王伊麗莎白二世肖像（13/9/2022）

圖像來源，PA Media

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）逝世，享年96歲。

女王1952年登基，在位七十年，是英國歷史上在位時間最久的君主，一生見證了世界的巨大變遷。

她的長子，查爾斯，成為英國國王查爾斯三世（King Charles III），以及英聯邦其中14個成員的君主。

女王的國葬儀式將於9月19日舉行，她將長眠溫莎城堡。

過去數天，BBC中文有關英國女王逝世的消息，以及以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

1. 英國女王伊麗莎白二世逝世　國王查爾斯三世登基

英國倫敦白金漢宮9月8日發佈公告說：「女王今天下午在巴爾莫勒爾平靜地去世。」

新任英國國王查爾斯三世陛下說：「我們哀悼一位廣受愛戴的君王和一名深受敬愛的母親。我體會英國、整個英聯邦以及世界各地無數民眾因為她的離去而會感到的失落」。

女王辭世前兩天執行了她一生最後一件公開公務——任命執政保守黨新黨魁特拉斯（Liz Truss；卓慧思）為首相。特拉斯說，女王長期是現代英國的「基石」，為國家「提供了我們所需的安定與力量」。

「隨著伊麗莎白二世時代的結束，我們偉大國家輝煌的歷史上一個新時代開始了，就像女王陛下生前會期望的那樣，我們會說『上帝保佑國王陛下』」。

音頻加註文字，

伊麗莎白公主（Princess Elizabeth）自小就是眾人關注的焦點。

9月10日，王位繼承理事會（Accession Council）確認查爾斯三世為英國新國王。

此前，新國王發表了首次全國電視演說，他承諾，將追隨他「親愛的媽媽」，繼續服務生涯。

他向全國人民表示，他對母親的去世「深感悲痛」，並讚揚她的熱情、幽默，以及「總有能力精凖地看到人們最好的一面」。

國王承諾，會像已故女王在位70年那樣「堅定不移地奉獻」國家。

女王靈柩先後停放蘇格蘭首府愛丁堡聖吉爾斯大教堂（St Giles Cathedral）與首都倫敦西敏宮（Palace of Westminster；國會大廈）供公眾瞻仰。在愛丁堡悼念禮儀進行期間，蘇格蘭警察逮捕並起訴至少兩名反帝制示威者，引發平衡悼念莊嚴與保障言論自由的討論

女王靈柩由皇家空軍飛機從愛丁堡移送倫敦，航班追蹤網站Flightradar24表示，該趟飛行有600萬人追蹤，刷新了美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月份訪問台灣的紀錄，成為迄今全球最多人追蹤的航班

倫敦數以萬計民眾徹夜排隊等候，人龍綿延數公里，等候時間長達數十小時，倫敦當局更因人數過多，一度暫停排隊

BBC全程網上直播西敏宮停靈情況，便利民眾隔空瞻仰

另據BBC了解，英國下議院議長林賽·霍伊爾爵士（Sir Lindsay Hoyle；賀立紳爵士）因中國對五名英國下議院議員和兩名上議院議員實施制裁，拒絶了中國政府一代表團進入西敏宮吊唁女王的請求。

英國與澳大利亞、加拿大、新西蘭等英聯邦王國（Commonwealth realm）駐華使領機構為女王逝世設立吊唁冊或悼念場所。在香港，數以千計民眾在9月12日中秋節補假及其後幾天冒著酷熱天氣排隊數小時，到英國總領事館簽署吊唁冊或獻花。

英國女王辭世，牽起了不少香港市民對殖民時期的「事頭婆」（港式俚語，意指老闆娘）的懷念之情，一些市民形容這是劃時代的終結，也勾起他們對1997年主權移交前生活的回憶與緬懷。

BBC中文網在現場訪問老中青三代，不同世代對英國女王和港英殖民時代有不同記憶，有市民直言「戀殖」是中國頒布《香港國安法》下的「另類政治表態」。

２. 英國女王臨終前　新首相特拉斯上場

圖像來源，PA Media

9月5日，英國執政的保守黨宣佈選出新黨魁特拉斯，接替因醜聞纏身被迫辭職的約翰遜（Boris Johnson）。9月6日，約翰遜到蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡向女王請辭，特拉斯繼而覲見女王，獲女王邀請組織政府內閣。

按照傳統，新首相任命通常在女王在倫敦的官邸白金漢宮舉行。女王因行動不便而留在蘇格蘭接見新舊首相，未料這成為了她生前最後一件公開公務，特拉斯也因此成為了女王任內第15位，也是最後一位首相。

特拉斯現年47歲，2010年當選英國下院議員，曾在保守黨三位首相卡梅倫、特蕾莎·梅和約翰遜內閣任職，擔任國教育部長、司法部長和國際貿易大臣等，現任外交大臣。

特拉斯行事和裝扮都頗有英國第一位女首相「鐵娘子」撒切爾夫人之風，因此被認為有志成為「鐵娘子」第二。

她在競選期間一直表示，出任首相後將迅速採取行動對付英國高達10%的通貨膨脹率，重振趨於衰退的經濟，為英國家庭減輕高漲的能源開支。

在外交政策上，特拉斯承諾會更新英國外交國防綜合評估，更注重中國和俄羅斯的威脅。

音頻加註文字，

特拉斯：英國新首相又是一位「鐵娘子」？

3. 烏克蘭大反攻　俄羅斯否認部隊倉惶逃跑

圖像來源，Office of the President of Ukraine

俄羅斯入侵烏克蘭超過半年之後，戰況在過去兩周發生了變化。

基輔官員稱，烏克蘭軍隊9月10日進入俄軍在烏克蘭東部的重要補給中心庫皮揚斯克（Kupiansk）。俄羅斯國防部隨後表示已從附近的伊久姆（Izyum）撤退，以「重新部署」；俄軍從第三個關鍵鎮巴拉克列亞（Balaklyia）撤軍，以加強在頓涅茨克前線的戰鬥。

烏軍的成果如果保持住，將是4月份俄軍從首都基輔周便地區撤離以來最重要的一次勝利。

不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov ）12日對記者說：「（俄羅斯的）特別軍事行動仍在繼續，也將會繼續，直到完成最初定下的一切任務。」

4. 中共二十大敲定10月舉行　「新冠清零」與「閉關鎖國」成焦點

圖像來源，Xinhua

中國共產黨第二十次全國代表大會定於10月16日揭幕，在二十大召開日期公布前，中國歷史研究院一份有關明清「閉關鎖國」政策的文章在網絡引發爭議，有網友認為，該文為閉關鎖國政策翻案，是要借古論今支持中國目前嚴格的新冠病毒病（COVID-19）「清零」政策。

這篇題為《明清時期「閉關鎖國」問題新探》的文章稱，「閉關鎖國」不是中國古代既有概念，也不是西方對中國的固有認知，而是晚清中日語言嫁接產生的歷史名詞，不是對明清時期對外政策的客觀描述。

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄接受BBC中文採訪時表示，這篇文章全文僅在討論明清兩朝的政策，並未提到這些爭議對當代政治經濟有任何適用性。但文章在網上引發關注，反映出當前持續的「動態清零」政策下不少中國人的焦慮情緒。

5. 習近平疫情爆近三年來首次外訪再晤普京

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習近平與普京趁出席烏茲別克斯坦上合組織峰會之際舉行雙邊會晤 。

中共中央總書記，中國國家主席習近平9月14日至16日出訪中亞哈薩克斯坦與烏茲別克斯坦兩國，並參加上海合作組織元首理事會會議。這是在新冠疫情爆發近三年來習近平首次出訪。

在烏茲別克斯坦撒馬爾罕，習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會談。習近平說，世界正在出現近代歷史上前所未有的大變局，「我們凖備與俄羅斯同事聯手，樹立一個負責任的世界大國的榜樣，發揮領導作用把迅速變化的世界納入可持續和積極發展的軌道」。

普京則說：「我們高度評價中國朋友在烏克蘭危機中的平衡立場。我們理解你們的問題和擔心。在今天的會談中我們將解釋我們的立場。」

6. 中國四川受地震與新冠疫情夾擊

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震中附近道路與房屋損毀嚴重。

9月5日，中國四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生里氏6.8級地震，震源深度16公里。截至11日，地震已經造成93人遇難，25人失聯。

地震發生前，人口約2100萬的四川省會成都因新冠病毒病疫情而進入近乎「封城」狀態。一些網上流出的影片顯示，在地震導致成都震感強烈之時，有些成都居民卻因為防疫封鎖政策被阻止逃生。

這在中國互聯網上引發了網民的憤怒與懷疑。

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