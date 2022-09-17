英國女王逝世、烏克蘭反攻俄羅斯、中共二十大和本周更多重要故事

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圖像來源，PA Media

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）逝世，享年96歲。

女王1952年登基，在位七十年，是英國歷史上在位時間最久的君主，一生見證了世界的巨大變遷。

她的長子，查爾斯，成為英國國王查爾斯三世（King Charles III），以及英聯邦其中14個成員的君主。

女王的國葬儀式將於9月19日舉行，她將長眠溫莎城堡。

過去數天，BBC中文有關英國女王逝世的消息，以及以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

1. 英國女王伊麗莎白二世逝世 國王查爾斯三世登基

新任英國國王查爾斯三世陛下說：「我們哀悼一位廣受愛戴的君王和一名深受敬愛的母親。我體會英國、整個英聯邦以及世界各地無數民眾因為她的離去而會感到的失落」。

女王辭世前兩天執行了她一生最後一件公開公務——任命執政保守黨新黨魁特拉斯（Liz Truss；卓慧思）為首相。特拉斯說，女王長期是現代英國的「基石」，為國家「提供了我們所需的安定與力量」。

「隨著伊麗莎白二世時代的結束，我們偉大國家輝煌的歷史上一個新時代開始了，就像女王陛下生前會期望的那樣，我們會說『上帝保佑國王陛下』」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 伊麗莎白公主（Princess Elizabeth）自小就是眾人關注的焦點。

9月10日，王位繼承理事會（Accession Council）確認查爾斯三世為英國新國王。

此前，新國王發表了首次全國電視演說，他承諾，將追隨他「親愛的媽媽」，繼續服務生涯。

他向全國人民表示，他對母親的去世「深感悲痛」，並讚揚她的熱情、幽默，以及「總有能力精凖地看到人們最好的一面」。

國王承諾，會像已故女王在位70年那樣「堅定不移地奉獻」國家。

女王靈柩先後停放蘇格蘭首府愛丁堡聖吉爾斯大教堂（St Giles Cathedral）與首都倫敦西敏宮（Palace of Westminster；國會大廈）供公眾瞻仰。在愛丁堡悼念禮儀進行期間，蘇格蘭警察逮捕並起訴至少兩名反帝制示威者，引發平衡悼念莊嚴與保障言論自由的討論。

另據BBC了解，英國下議院議長林賽·霍伊爾爵士（Sir Lindsay Hoyle；賀立紳爵士）因中國對五名英國下議院議員和兩名上議院議員實施制裁，拒絶了中國政府一代表團進入西敏宮吊唁女王的請求。

英國與澳大利亞、加拿大、新西蘭等英聯邦王國（Commonwealth realm）駐華使領機構為女王逝世設立吊唁冊或悼念場所。在香港，數以千計民眾在9月12日中秋節補假及其後幾天冒著酷熱天氣排隊數小時，到英國總領事館簽署吊唁冊或獻花。

英國女王辭世，牽起了不少香港市民對殖民時期的「事頭婆」（港式俚語，意指老闆娘）的懷念之情，一些市民形容這是劃時代的終結，也勾起他們對1997年主權移交前生活的回憶與緬懷。

BBC中文網在現場訪問老中青三代，不同世代對英國女王和港英殖民時代有不同記憶，有市民直言「戀殖」是中國頒布《香港國安法》下的「另類政治表態」。

２. 英國女王臨終前 新首相特拉斯上場

圖像來源，PA Media

9月5日，英國執政的保守黨宣佈選出新黨魁特拉斯，接替因醜聞纏身被迫辭職的約翰遜（Boris Johnson）。9月6日，約翰遜到蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡向女王請辭，特拉斯繼而覲見女王，獲女王邀請組織政府內閣。

按照傳統，新首相任命通常在女王在倫敦的官邸白金漢宮舉行。女王因行動不便而留在蘇格蘭接見新舊首相，未料這成為了她生前最後一件公開公務，特拉斯也因此成為了女王任內第15位，也是最後一位首相。

特拉斯現年47歲，2010年當選英國下院議員，曾在保守黨三位首相卡梅倫、特蕾莎·梅和約翰遜內閣任職，擔任國教育部長、司法部長和國際貿易大臣等，現任外交大臣。

特拉斯行事和裝扮都頗有英國第一位女首相「鐵娘子」撒切爾夫人之風，因此被認為有志成為「鐵娘子」第二。

她在競選期間一直表示，出任首相後將迅速採取行動對付英國高達10%的通貨膨脹率，重振趨於衰退的經濟，為英國家庭減輕高漲的能源開支。

在外交政策上，特拉斯承諾會更新英國外交國防綜合評估，更注重中國和俄羅斯的威脅。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特拉斯：英國新首相又是一位「鐵娘子」？

3. 烏克蘭大反攻 俄羅斯否認部隊倉惶逃跑

圖像來源，Office of the President of Ukraine

俄羅斯入侵烏克蘭超過半年之後，戰況在過去兩周發生了變化。

基輔官員稱，烏克蘭軍隊9月10日進入俄軍在烏克蘭東部的重要補給中心庫皮揚斯克（Kupiansk）。俄羅斯國防部隨後表示已從附近的伊久姆（Izyum）撤退，以「重新部署」；俄軍從第三個關鍵鎮巴拉克列亞（Balaklyia）撤軍，以加強在頓涅茨克前線的戰鬥。

烏軍的成果如果保持住，將是4月份俄軍從首都基輔周便地區撤離以來最重要的一次勝利。

不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov ）12日對記者說：「（俄羅斯的）特別軍事行動仍在繼續，也將會繼續，直到完成最初定下的一切任務。」

4. 中共二十大敲定10月舉行 「新冠清零」與「閉關鎖國」成焦點

圖像來源，Xinhua

中國共產黨第二十次全國代表大會定於10月16日揭幕，在二十大召開日期公布前，中國歷史研究院一份有關明清「閉關鎖國」政策的文章在網絡引發爭議，有網友認為，該文為閉關鎖國政策翻案，是要借古論今支持中國目前嚴格的新冠病毒病（COVID-19）「清零」政策。

這篇題為《明清時期「閉關鎖國」問題新探》的文章稱，「閉關鎖國」不是中國古代既有概念，也不是西方對中國的固有認知，而是晚清中日語言嫁接產生的歷史名詞，不是對明清時期對外政策的客觀描述。

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄接受BBC中文採訪時表示，這篇文章全文僅在討論明清兩朝的政策，並未提到這些爭議對當代政治經濟有任何適用性。但文章在網上引發關注，反映出當前持續的「動態清零」政策下不少中國人的焦慮情緒。

5. 習近平疫情爆近三年來首次外訪再晤普京

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 習近平與普京趁出席烏茲別克斯坦上合組織峰會之際舉行雙邊會晤 。

中共中央總書記，中國國家主席習近平9月14日至16日出訪中亞哈薩克斯坦與烏茲別克斯坦兩國，並參加上海合作組織元首理事會會議。這是在新冠疫情爆發近三年來習近平首次出訪。

在烏茲別克斯坦撒馬爾罕，習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會談。習近平說，世界正在出現近代歷史上前所未有的大變局，「我們凖備與俄羅斯同事聯手，樹立一個負責任的世界大國的榜樣，發揮領導作用把迅速變化的世界納入可持續和積極發展的軌道」。

普京則說：「我們高度評價中國朋友在烏克蘭危機中的平衡立場。我們理解你們的問題和擔心。在今天的會談中我們將解釋我們的立場。」

6. 中國四川受地震與新冠疫情夾擊

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 震中附近道路與房屋損毀嚴重。

9月5日，中國四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生里氏6.8級地震，震源深度16公里。截至11日，地震已經造成93人遇難，25人失聯。

地震發生前，人口約2100萬的四川省會成都因新冠病毒病疫情而進入近乎「封城」狀態。一些網上流出的影片顯示，在地震導致成都震感強烈之時，有些成都居民卻因為防疫封鎖政策被阻止逃生。

這在中國互聯網上引發了網民的憤怒與懷疑。

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