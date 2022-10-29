習近平再次連任、胡錦濤二十大「被離場」、英國新首相和本周更多重要故事

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中共二十大閉幕，習近平一如觀察人士預期，第三度當上中共中央總書記。這樣一個場合上，前總書記胡錦濤在眾目睽睽下，於會議中途被帶離會議廳，引起全球輿論關注。

在英國，國家歷史上壽命最短的首相誕生後，換來了新英王任命的首位首相，且是200年來最年輕，兼史上首位亞裔首相蘇納克（Rishi Sunak, 辛偉誠）。

兩場令人矚目的人事更迭外，歐洲民間組織指控中國涉外地下警察活動，北京則嚴詞否認。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中共二十大：習近平開啟第三任期 胡錦濤退場引人關注

中共二十大閉幕會10月22日在北京人民大會堂舉行，隨後召開了二十屆一中全會，中共中央新一屆中央委員、政治局委員及常委名單公布。

二十大閉幕會進行到中途，79歲的前中共領導人胡錦濤在兩名工作人員陪同下離場，沒有繼續參加下半場的大會。官方新華社其後在推特發佈英文消息，稱胡錦濤「會議期間身體不適，工作人員為了他的健康，陪他到會場旁的房間休息」。

二十大召開前夕，有抗議者在首都北京西北部的四通橋上懸掛橫幅，指責習近平是獨裁者，並要求他下台。據信他很快被捕。

不久，在推特上，一些抗議視頻也在悄然流傳。一條影片顯示，在貌似上海的一條繁忙商業街，有兩名女子夜晚拉開了一條白色橫幅與同伴一起前進，橫幅上是手寫的黑色漢字「不要……要……不要……要……不要……要……」。

二十大閉幕後的本周一（24日），香港警察宣佈以《刑事罪行條例》下的「煽動意圖罪」嫌疑，拘捕了一名27歲的中國大陸男子。他被指控近日在香港立法會大樓外告示板張貼三張海報，據香港媒體公布的圖片，他張貼的內容包括北京四通橋抗議事件的照片和標語。

越來越多的跡象顯示，在習近平打破任期慣例以及他不近人情的防疫措施導致民生和經濟危機日益嚴峻，不滿情緒迅速升溫並蔓延。

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2. 中共二十大強調反「台獨」，台灣有何反應

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC《新聞之夜》：中國會入侵台灣嗎？

中共二十大通過關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議，「堅決反對和遏制『台獨』」首次納入中共黨章，引起台灣各界高度關注。學者普遍認為中共此舉象徵意義大於實際，但長遠會加劇兩岸「邊緣政治」，令台海局勢升溫。

在全球關注台海關係的時刻，BBC中文在台北專訪台灣外長吳釗燮，與他就中國大陸「武統」威脅，國際社會「奧援」以及聯合國合法席位等議題對談。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC中文專訪台灣外長吳釗燮：二十大後台灣如何看待中國「武統」威脅？

3. 英國換首相：蘇納克掛著數個標籤走進唐寧街10號

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 蘇納克：英國首位亞裔首相是誰？

英國前任財政大臣蘇納克當選保守黨新黨魁後，周二（25日）前往白金漢宮覲見英國國王，獲國王授權籌組內閣，蘇納克正式接替一周前辭職的特拉斯（Liz Truss，卓慧思），就任英國首相。

現年42歲的蘇納克是印度移民的後代，他是新任國王任命的第一位首相，也英國歷史上第一位亞裔首相，和英國近200年來最年輕的首相。

擺在蘇納克面前的挑戰包括英國數十年來最嚴重的經濟困境和嚴重分裂的保守黨。

4. 中國間諜案與「海外警察」網絡接連曝光 北京稱信息不實

總部位於西班牙的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）發佈報告稱，中國兩個省份的公安部門已在五大洲21個國家設立了54個「海外警察服務中心」。其中大部分在歐洲，9個在西班牙，4個在意大利。在英國，他們發現有兩家在倫敦，一家在格拉斯哥。

報告稱，這些服務中心負責進行「說服行動」，目的是脅迫那些涉嫌公開反對中國政權的人回國。

中國外交部稱西班牙有關組織的說法「不實」，並稱這些都是因應新冠病毒病（COVID-19）疫情而專門設立的「涉僑事務海外服務站」。

5. 字節跳動前員工談網絡審查：「我在做對社會有害的事情」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 前字節跳動員工講述如何製造中國網路審查工具

年少時，曾嘉俊第一次透過VPN在網路上觀看到有關「六四」天安門事件的紀錄片，對此大為震驚。十年後，他加入了擁有抖音及TikTok等人氣社交軟體的中國互聯網公司字節跳動，成為其審核工具開發團隊的一員。

2020年春天李文亮醫生過世成為曾嘉俊辭職離開的最後一根稻草，他再也無法接受自己繼續成為這個生態系統的一部分。