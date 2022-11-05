韓國首爾梨泰院踩踏事件、鄭州蘭州拉薩疫情、中共二十大後續和本周更多重要故事

12 分钟前

圖像來源，Jiro Akiba/BBC 圖像加註文字， 在首爾梨泰院漢米爾頓酒店旁邊的這條小巷，156名韓國與外國青年失去了生命。

萬聖節前的周末夜，韓國首爾知名商圈梨泰院傳出數十人「心跳停止」的消息，震驚世界。最終，156條年輕生命逝去，警察與政府官員不作為嫌疑曝光，個別警員獨自力挽狂瀾的事蹟也展現在世人面前。

中國也同樣在發生牽涉群眾的事情：河南鄭州富士康工廠傳出因為新冠病毒病（COVID-19）疫情迫使廠區封鎖，導致大量工人逃離；西藏拉薩疑似出現罕見的大規模抗議，反對嚴厲的防疫措施；甘肅蘭州一名男童防疫封鎖期間未能及時送醫搶救而死，引發眾怒。

中共二十大舉行前，評論人士普遍預期中國將在黨代會之後放鬆社會管制。現在防疫政策似乎沒有變化，而其他圍繞這場大會的觀察與展望在本周繼續。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 萬聖節前夕爆發韓國首爾梨泰院踩踏事件 政府遭受強烈質疑

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 據報道，首爾梨泰院踩踏事件發生之際，有10萬人聚集在商圈周邊慶祝新冠疫情以來首個不用戴口罩的萬聖節。

首爾時間10月29日22:22（格林尼治標凖時間13:22）左右，韓國首爾知名商圈梨泰院漢米爾頓酒店旁邊的一條小巷發生踩踏事故，據韓國行政安全部統計，截至11月4日，共造成156人死亡、195人受傷。

越來越多的證據、專家和一系列官方道歉都指向了明顯的失職。韓國總統尹錫悅4日首次公開道歉，稱對造成嚴重傷亡「深感悲痛和歉疚」。

2. 鄭州富士康工人出逃、蘭州兒童失救、拉薩群眾抗議……中國清零政策繼續遭遇指責

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有業界人士指出，富士康鄭州的兩間廠生產iPhone 14 Pro等系列，7天靜態管理是否影響iPhone生產有待觀察。

位於中國河南省會鄭州，全球最大蘋果手機（iPhone）代工廠富士康（Foxconn）園區上周爆發新冠疫情，廠區封鎖，大量擔憂受感染的員工決計徒步返鄉，引發全球關注。

西藏首府拉薩從8月底開始就因新冠疫情而被封鎖。當地本周傳出視頻顯示，本來已守衛森嚴的拉薩疑似出現罕見的大規模抗議，反對中國嚴厲的新冠防疫措施。

甘肅省會蘭州一名三歲男童在疫情封鎖期間煤氣中毒，未能及時獲得搶救而死亡，引發公眾輿論對有關「過度防疫」的憤怒。專家向BBC中文表示，目前中國大陸因為嚴控防疫政策而造成的「次生災害」，可能是比新冠疫情本身更大的危機。

3. 中共二十大後的人事布局與經濟前景

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 習近平上周率中共政治局新一屆常委到延安革命紀念館。

中共二十屆一中全會後，七位政治局常委走上前台。在中共政治框架下，他們被稱為「正國級」領導人，備受矚目。

隨著習近平開始他的第三個任期，他面臨著與美國持續的貿易戰，以及試圖阻止中國獲得美國高端芯片製造技術的制裁的新嘗試。

4. 德國總理肖爾茨訪華 疫情以來G7第一人

德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）11月4日抵達中國進行一天的閃電訪問，與中國領導人習近平會面。他成為新冠疫情發生後首個訪問中國的G7國家領導人。

此次訪華前，肖爾茨面臨來自國內外的批評和擔憂。國際關係學者對BBC表示，德國的經濟震蕩迫使肖爾茨政府面對中國時採取「政經分離」的手段。

5. 「九二共識」30週年與台灣電影遭遇香港審查：政治紅線越收越緊？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 台灣許多民眾擔心，與中國大陸建立密切的經濟聯繫，會損害台灣自身經濟，並且加深中國在台灣的影響力。

1992年10月末，台灣海峽交流基金會與中國海峽兩岸關係協會在英屬香港舉行歷史性會談，這次會談促成了後來的「一個中國，各自表述」， 也就是人們所熟知的「九二共識」。

來到2022年，對於「九二共識」的內涵， 海峽兩岸卻是漸行漸遠，大陸視其為雙方溝通的基石，但台灣民進黨政府不承認「九二共識」，兩岸關係劍拔弩張。