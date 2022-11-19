俄製導彈落波蘭、習近平G20密集會晤、中國防疫大調整和本周更多重要故事

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圖像來源，Reuters

11月的第三周，中國實施二十條新政放鬆管制後新冠感染者暴增，一些地方出現執行混亂。種種不確定之下，廣州有居民不滿嚴格封鎖措施，逃離強制封鎖並與警方發生衝突。

烏克蘭戰事持續，俄製導彈落入北約成員國波蘭境內造成兩人喪生，引發多方關注。正身在G20峰會的七國集團領導人不得不加開緊急會議。

同樣在G20峰會，疫情之下再度出訪的中國國家主席習近平展開「外交派對」，與多國領導人會面，但這能夠令中國擺脫「國際孤立感」嗎？

在美國，中期選舉一周後，共和黨已經在國會眾議院獲得了佔多數所需的218個席位。儘管優勢非常小，但這足以拖延拜登總統未來兩年的議程。

香港警方宣佈就韓國仁川舉行的一場橄欖球比賽開展刑事調查。在這場亞洲七人橄欖球系列賽韓國站男子組中國香港對韓國決賽上，2019年香港反對《逃犯條例》修訂案示威的標誌性樂曲《願榮光歸香港》被當作中國國歌播放。。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文和你一一回顧。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這次G20峰會被視為習近平在「二十大」上鞏固了國內權力後的亮相派對。

G20峰會期間，中國領導人在三天時間裏與11個國家領導人舉行雙邊會談。峰會結束第二天他飛抵泰國參加APEC，又會見了日本、新加坡、菲律賓三國領導人。

根據中國外交部的發佈，G20峰會期間，中國領導人在三天時間裏與11個國家領導人舉行雙邊會談，此外還有聯合國秘書長。

從特朗普時代的貿易戰開始，中美關係開始呈現「自由落體」態勢。外界對中國與西方關係的期待已經非常低。

但是習近平與拜登在G20會面，以及中國表達對俄羅斯態度的轉變，似乎成為有望樂觀的新進展。

不過有專家認為，這並不代表中國和西方國家之間的緊張關係不會持續，這種關係可能像拜登所說會維持「激烈競爭」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國媒體報道稱，廣州10月22日本輪疫情以來，所有感染者情況均穩定，無一重型、危重型病例。

中國疫情持續升溫， 在不斷升高的確診數下，廣州居民反抗嚴格的封鎖措施，與警方爆發衝突。

中國國家衛健委周三（11月16日）公布，周二全國報告新增新冠肺炎病例超過兩萬例，其中無症狀感染者超18000例。

根據官方數據，感染病例和無症狀感染者主要出現在廣東、重慶、甘肅、河南和北京。

中國國家衛健委下發稱為「二十條」的防疫措施優化通知，要求放寬部分措施，但一些地方出現管理混亂。

中國媒體報道，11月14日，石家莊疫情防控指揮部稱已取消常態化核酸檢測，該市的核酸採樣點也在減少，但隨後在周二又重開部分採樣點。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 爆炸現場的殘骸。

據報道有導彈落在波蘭境內靠近烏克蘭邊境熱沃多夫（Przewodów）的一處農莊，波蘭證實有兩人喪生。

美聯社援引三名美國官員的話說，初步評估顯示，落在波蘭的導彈是烏克蘭軍隊向一枚來襲的俄羅斯導彈發射後落在波蘭境內的。

無法公開討論此事的美方官員在匿名的情況下接受了美聯社的採訪。早些時候，美國總統拜登已經表示，落在波蘭的導彈「不太可能」是從俄羅斯發射的。

由於意外發生在北約（NATO）國家波蘭境內，又正值G20高峰會的敏感時刻，此事成為全球關注焦點。G7七大工業國，包含歐盟的領導人已經在印尼巴厘島召開緊急會議。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 凱倫·巴斯（右）在洛杉磯市長選舉中獲勝。

BBC在美國的合作伙伴哥倫比亞廣播公司預測，中期選舉一周後，共和黨已經在國會眾議院獲得了佔多數所需的218個席位。

儘管共和黨在眾議院的領先非常小，但這足以拖延拜登總統未來兩年的議程。

民主黨將在明年1月新一屆國會聚集開會時繼續控制參議院。

曾希望贏回參眾兩院控制權的共和黨人，在上周的中期選舉中表現不及預期。

據哥倫比亞廣播公司報道，共和黨目前預計將最多贏得眾議院435個席位中的223個。

但因為有懸念的選區計票仍在進行中，他們的多數地位可能在幾天甚至幾周內都無法確定。

圖像來源，AFP

在這場亞洲七人橄欖球系列賽韓國站男子組中國香港對韓國決賽上，2019年香港反對《逃犯條例》修訂案示威的標誌性樂曲《願榮光歸香港》被當作中國國歌播放。

中國香港行政長官李家超證實，香港警察將調查是否涉及「串謀違反《國歌條例》」，警方表示調查範圍也將包括有否觸犯中國《香港國安法》罪行。港府還約見韓國駐香港總領事抗議。