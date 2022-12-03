中國反新冠封控抗議、台灣九合一選舉、江澤民逝世和本周更多重要故事

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 11月28日，在北京，在為烏魯木齊火災受害者守夜後，一名男子拿著白紙抗議當局的疫情封控措施。

11月底至12月初的這一周，中國大陸爆發了反對嚴格新冠「清零」措施的抗議活動，蔓延到多個城市。在突如其來的罕見抗議中，有人高呼「習近平下台」，「我們要自由、平等、民主、法治」等口號。

與此同時，卡塔爾世界盃正如火如荼地進行，但是中國觀眾在公共電視上看到的直播畫面，卻與世界其他地方有所不一樣。

剛結束的台灣九合一選舉，民進黨丟掉大片江山，身兼民進黨黨主席的總統蔡英文在選舉結果出爐當晚宣佈辭去黨主席。

周三，中國前國家主席江澤民11月30日12時13分在上海去世，享年96歲。

我們還報道了北京四通橋的罕見抗議，如何鼓舞了許多在美異見華人。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文和你一一回顧。

圖像來源，Getty Images

中國前國家主席江澤民因患白血病合併多個內臟器官功能衰竭，搶救無效，2022年11月30日12時13分在上海去世，享年96歲。

中國官方媒體新華社在11月30日公布了江澤民去世的消息。自不再擔任公職以來，他的健康狀況一直是公眾關注的焦點，屢屢有關於他病重、病危甚至去世的消息傳出，而他每一次公開露面時的狀態也會被媒體及公眾仔細審視。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在北京，抗議者舉著白紙表達他們的不滿。

中國上海周六（11月26日）爆發了反對嚴格新冠「清零」措施的抗議活動，一直持續到第二天晚上，並蔓延到其他各大城市。

在一些城市，抗議逐漸演變成更廣泛的政治訴求。社交媒體上發佈的視頻顯示，有人高呼「習近平下台」「我們要自由、平等、民主、法治」等口號。

在首都北京和金融中心上海，抗議活動持續到深夜。

在中國西南城市成都、中部城市西安，以及三年前新冠疫情爆發的地方武漢，白天也發生了抗議活動。

發佈在社交媒體上的視頻顯示，數百名武漢居民走上街頭，一些抗議者被拍到推倒路障，並砸碎鐵門。

周六晚，在上海的抗議活動中，有人公開喊出了「習近平下台」和「共產黨，下台」等口號。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 蔡英文

台灣九合一選舉，民進黨丟掉大片江山。在首都台北，提名初期被看好的陳時中被國民黨的蔣萬安逆轉；市政被媒體評比為五星級的大城市譬如桃園、基隆及新竹市都無法延續執政，結果震撼台灣政壇。

身兼民進黨黨主席的總統蔡英文在選舉結果出爐當晚宣佈辭去黨主席，目前由連任成功的高雄市長陳其邁代理。而在2018年的上一次地方選舉仲，民進黨同樣大敗，但在2020年總統選舉卻獲得大勝，這樣驚奇的戲碼能否重現，各界議論紛紛。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 中國首都的四通橋抗議鼓舞了許多海外異議人士，他們開始站出來公開表達自己的不滿。

10月13日，兩條反對中國最高領導人習近平和防疫政策的橫幅出現在北京西北部的一座繁忙的立交橋上。抗議發生在中共二十大前夕，當時外界廣泛認為中共領導人習近平即將獲得連任，延續他的權力。

發生在中國首都的這場罕見抗議鼓舞了許多在美異議華人，他們開始站出來公開表達自己的不滿。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國對世界盃的報道中明顯沒有出現這樣的不戴口罩球迷的鏡頭。

在足球比賽中，「沒有球迷，足球就什麼都不是」這句話廣為人知，甚至已成為一些評論員的口頭禪。但在世界盃期間，中國官媒一直在挑戰這一說法。

周一（11月28日），當加納隊在一場經典的世界盃對決中擊敗韓國隊時，中國對這場比賽的報道進行了細微調整，以確保觀眾不會看到沒有佩戴口罩的球迷的畫面，也不會看到正從新冠疫情的限制措施中走出來的世界。

在一些比賽中，通過中國央視體育頻道（CCTV 5）觀看比賽的觀眾，看到的不是喧鬧的球迷，而是主教練的反應。